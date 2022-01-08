Анатолий Квашнин в 1999 году. Кадр телепрограммы "Здесь и сейчас". youtu.be/MkpDHp_cm08

08 января 2022, 04:40

Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Анатолий Квашнин

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Москве умер бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Анатолий Квашнин, который командовал в 1994 году Объединенной группировкой войск в Чечне.

Генерал армии Анатолий Квашнин, Герой Российской Федерации, скончался 7 января на 76-м году жизни, сообщил в тот же день на своем сайте Клуб военачальников России.

Анатолий Квашнин умер после заражения COVID-19, сообщила со ссылкой на Главу аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин "Российская газета". Он в течение месяца боролся с коронавирусом, ему была назначена операция, но в ночь на 7 января у него произошел инфаркт. В результате генерал-армии скончался.

Анатолий Квашнин в 1976 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени маршала Р. Я. Малиновского, к 1982 году дослужился до звания полковника. В 1989 году Квашнин окончил Военную академию Генерального штаба, и служил в армии на различных командных должностях. В августе1992 года Квашнина перевели в Генштаб, где он стал заместителем, а затем первым замом начальника Главного оперативного управления, сообщило 7 январи издание РБК.

В декабре 1994 года Квашнина  назначили командующим Объединенной группировкой войск в Чечне. С февраля 1995-го он одновременно командовал и всеми войсками Северо-Кавказского военного округа.

В мае 1997 года генерал-полковник Квашнин был назначен начальником Генштаба и первым заместителем министра обороны, в ноябре 1997 года ему было присвоено звание генерала армии, а в 1999 году — звание Героя России.

В 1999 году Квашнин руководил в Дагестане боевыми действиями против вторгнувшихся из Чечни боевиков, информировал 7 января ТАСС.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Ядро группировки НВФ составляли иностранные наёмники и бойцы "Исламской международной миротворческой бригады", связанной с "Аль-Каидой". Во главе группировки стояли чеченский полевой командир Шамиль Басаев и исламистский военный лидер родом из Саудовской Аравии известный под именем Хаттаб.

Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Спустя три дня сюда прибыла группировка российских войск. Боевики были вынуждены отступить на территорию Чечни. Всего за 1,5 месяца боев были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек. Информация об этих событиях содержится в подготовленной "Кавказским узломсправке "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)". 

Еще в январе 2002 года Квашнин заявлял, что в Чечне "не осталось крупных вооруженных формирований" и на территории республики присутствуют "только разрозненные бандгруппы". 19 июля 2004 года Владимир Путин подписал приказ об освобождении Анатолия Квашнина от должности начальника Генштаба.

Отставку Квашина связывали с произошедшем в июне 2004 года нападением  около 200 боевиков из Чечни на Ингушетию. "Кавказский узел"  писал, что в ходе нападения на Назранское РОВД (Ингушетия) погибли около 30 милиционеров. Все они героически сопротивлялись до конца, не приняв предложение о добровольной сдаче.

Семилетнее правление Анатолия Квашнина было для армии временем военных поражений, коррупции и некомпетентного руководства, заявил тогда военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

В сентябре 2004 года Анатолий Квашнин был уволен в запас и назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе, прорабов на этом посту до сентября 2010 года.

Примечание:

"В Дагестане бывшие ополченцы требуют признать их права как ветеранов боевых действий", "ПЦ "Мемориал": снижение потерь у силовиков на Северном Кавказе связано с отъездом радикально настроенных добровольцев в Сирию", "В Дагестане отпразднуют разгром напавших на республику в 1999 году групп боевиков Басаева и Хаттаба".

Автор: "Кавказский узел"

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