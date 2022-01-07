Верующие юга России отметили второе Рождество за время пандемии

07 января 2022, 19:20

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Ряд православных жителей Дагестана отказались от посещения церквей в рождественскую ночь из-за коронавируса, рассказали они корреспонденту "Кавказского узла". В большинстве регионов власти во главу угла поставили безопасность.

Как писал "Кавказский узел", рождественские службы были анонсированы в большинстве храмов в регионах юга России, власти позаботились об усилении мер безопасности и развозе верующих после служб. Пандемия коронавируса практически не сказалась на планах празднования Рождества.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отметили Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей встретили Рождество.

В Свято-Успенском соборе Махачкалы прошли рождественские уставные богослужения. В Сочельник архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам отслужил Божественную литургию, также прозвучали молитвы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила сегодня Махачкалинская епархия.

Праздничные богослужения прошли также и в Каспийске, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Яна. "Широких гуляний в городе не было. Служба в церкви прошла прекрасно, очень хорошо пели", – пояснила она. Храм, по ее словам, был заполнен. "Правда, мы ожидали, что людей будет больше. На службу пришли и 10-12 человек в форме, судя по всему, моряки, проходящие службу в Каспийской флотилии", – предположила она.

В семье махачкалинки Сабины решили не посещать церковь в праздник из-за пандемии коронавируса. "Для нас это семейный праздник. Раньше ходили в церковь. Но в последние годы стараемся не посещать многолюдные места. Мы празднуем дома, близкие родственники приходят поздравить", – рассказала она.

Из-за болезни сына службу была вынуждена пропустить и Альбина. "В начале года сын заболел ветрянкой, поэтому в этом году на службе я не была", – пояснила девушка.

Семья Натальи предпочитает не посещать службы в крупные праздники. "Все мои родственники уже давно не ходят в церковь по крупным праздникам. Но по воскресеньям стараемся посещать храм", – отметила она.

Махачкалинская епархия делится на четыре церковных округа – Махачкалинский, Кизлярский, Грозненский и Магасский. Помимо Свято-Успенского кафедрального собора, в Махачкале также есть храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, а также в исправительной колонии в пригороде Махачкалы – храм в честь Иверской иконы Божией матери. По одному храму в округе есть также и в Каспийске, Дербенте, Избербаше, Буйнакске и Хасавюрте. В Кизлярском округе 10 храмов, три из которых в самом городе. Остальные в Кизлярском и Тарумовском районах, говорится на сайте епархии.

В Карачаево-Черкесии службы прошли в условиях соблюдения антиковидных ограничений, в республике была отменена рождественская елка и концерт, сообщило РИА "Карачаево-Черкесия".

В нальчикском храме Святого Симеона Столпника большая часть посетителей была без масок, несмотря на предупреждения в церкви. Часть верующих рассказала об опасениях посещать храм из-за опасности заболеть коронавирусом, они предпочли отпраздновать Рождество дома.

В Краснодаре службы прошли в 51 церкви, безопасность обеспечивали 550 сотрудников полиции, обследование прилегающих к храмам территорий было проведено заблаговременно, отчиталось сегодня управление МВД по Краснодару. Безопасность дорожного движения осуществляется госавтоинспекторами.

Рождественская литургия прошла в 512 церквях и храмах Кубани, в крупных рамах Кубани службы транслировались на улице. "Внутри храмов прихожане соблюдают дистанцию 1,5 метра и не заполняют пространство более чем на 50%. Также на территории храмов выставлены палатки, где прихожане могут погреться", – сообщила сегодня администрация Краснодарского края.

В церквях Волгограда сотрудники просили посетителей рождественских служб использовать маски, однако посещение для верующих без средств индивидуальной защиты не ограничивалось. В Ростове-на-Дону в рождественскую ночь за соблюдением порядка, кроме полиции, следили казаки и народные дружины, сотрудники полиции просили входящих в храмы надевать маски. В течение суток входы на территорию храмов Сочи охраняли полиция и казаки. На входах в храмы прихожане, помогающие в церквях, раздавали маски тем, кто их забыл, и предлагали провести дезинфекцию рук.

В Адыгее праздничные богослужения прошли в 44 церквях и храмах республики, в них приняли участие свыше 3 тысяч человек. Празднование прошло без происшествий, в охране порядка принимали участие более 200 сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, представители казачества, добровольных народных дружин и объединений правоохранительной направленности, сообщило сегодня управление МВД по Адыгее.

В Астраханской области торжественные богослужения прошли в 70 храмах. Их участниками стали почти 10 000 человек. Праздники прошли спокойно, безопасность обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, народные дружинники, казаки и работники частных охранных организаций, сообщило сегодня управление МВД по Астраханской области.

Рождественские службы прошли в семи церквях Калмыкии. За противопожарную безопасность отвечали сотрудники МЧС, сообщило региональное управление ведомства на своем сайте. В охране порядка были задействованы наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, были приближены к местам проведения праздничных мероприятий специалисты-кинологи со служебными собаками, проводились проверки наличия взрывных устройств в местах проведения рождественских мероприятий, сообщило сегодня УМВД по Калмыкии на своем сайте.