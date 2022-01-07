Машина скорой помощи. Фото Елены Синеок, Юга.ру

07 января 2022, 16:30

Один из пострадавших при взрывах в Ростове-на-Дону погиб

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два взрывных устройства взорвались в ростовской многоэтажке, в результате первого взрыва погиб один человек. Сотрудник ОМОНа, пострадавший при взрыве второго устройства, госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", мужчине оторвало кисти рук при подрыве взрывного устройства в доме в Ростове-на-Дону. Пострадал также силовик, который обследовал квартиру, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Два взрывных устройства взорвались в многоэтажке в Ростове-на-Дону, один человек погиб и один пострадал, сообщил информированный источник.

"В подъезде многоквартирного дома на улице Береговая был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался", - процитировал его слова "Интерфакс"

Второй взрыв произошел, когда здание обследовали оперативные службы. "В результате травмы получил сотрудник правоохранительных органов. Он госпитализирован. Обследование дома продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос, по какой статье будет возбуждено уголовное дело", - привело его слова агентство.

27-летний сотрудник ОМОНа получил химический ожог глаз и травму кисти. Его доставили в больницу скорой медпомощи Ростова-на-Дону в тяжелом состоянии, сообщило издание Donday со ссылкой на источник.

Погибшему было 63 года, он родился в Донецке на Украине, имел российское гражданство. В 1980-е годы служил в Афганистане. В Ростов-на-Дону приехал из Крыма, где занимался строительными работами, проинформировало 161.ru.

На сайтах и в соцсетях Следкома по Ростовской области и УМВД по Ростовской области на 16.20 мск не содержится информации о происшествии.

Примечание:

"Сообщение о бомбе в волгоградском автовокзале оказалось ложным", "Житель Ставрополья осужден на 13 лет за подготовку теракта", "Житель Волгограда обвинен в хранении оружия и взрывчатки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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