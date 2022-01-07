Часть прихожан в храмах Волгограда пренебрегла антиковидными мерами

07 января 2022, 14:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В церквях Волгограда сотрудники просили посетителей рождественских служб использовать маски, однако посещение для верующих без средств индивидуальной защиты не ограничивалось. В масках было около половины участников богослужений, рассказали прихожане.

Как писал "Кавказский узел", рождественские богослужения в Волгограде проходили с нарушениями антиковидных правил: многие верующие участвовали в службах без масок и не соблюдали дистанцию, несмотря на предупреждения о масочном режиме.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отметили Сочельник – канун Рождества Христова. В ночь на 7 января прихожане этих церквей встретили Рождество.

В Волгоградской области насчитывается 268 организаций Русской православной церкви. По данным социолога Анны Нестеровой, около 95% религиозного населения региона являются православными. Подсчет точного количества посещавших рождественскую службу прихожан никто не вел. Но, по данным социологов, среднестатистическое посещение храмов в Рождественскую ночь варьируется от 30 до 60 тысяч человек.

Сотрудник пресс-службы Волгоградской епархии Алексей Маслов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что специальный подсчет посетивших рождественские службы в храмах "никто не ведет".

"Во всех церквях и храмах у нас принимаются антиковидные меры: санитайзеры, протирка икон дезинфицирующими средствами, разметка на полах. Просим прихожан надевать маски. Но не слышал, чтобы где-то не пускали прихожан в храмы без масок. Никаких инцидентов в храмах не было", – отметил Алексей Маслов.

Рождественские службы в Александро-Невском соборе проходили впервые. На площади дежурил наряд полиции и дружинников. У ворот установлен стенд, на котором расписаны "Правила поведения в храме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", а у входа в храм – санитайзер и коробки с масками и платками. Сотрудница собора негромко напоминала входящим о необходимости надевать маски. К иконе и священнослужителям выстроилась очередь. Люди стояли друг к другу впритык, многие из них были без масок.

Индивидуальный предприниматель Сергей Сычев с супругой отстояли всенощную в Александро-Невском соборе. По словам прихожанина, никаких инцидентов во время службы не было. У входа в храм дежурил охранник. На площадке возле храма прогуливались полицейские и дружинники.

"Никто в храме не заставлял специально надевать маски. Это дело на совести прихожан. Примерно половина верующих была в масках, остальные игнорировали меру предосторожности, наверное, на Бога надеялись. Мы с женой были в масках", – сказал Сергей.

"Особых ограничительных мер не было. Мы, по крайней мере, их не заметили. Отмечаем этот праздник традиционно – постимся, потом рождественское застолье", – добавила его супруга Елена.

Безработный Константин Янченко также прослушал литургию в соборе. Он рассказал, что выступает против вакцинации от коронавируса. "Правильно сделали, что в соборе никто нас не заставлял маски надевать. Это дело каждого – хочешь, прячь лицо, хочешь – нет. Я переболел легко коронавирусом год назад. Поэтому его не боюсь. Не вижу необходимости прятаться. Отмечаю праздник традиционно, без употребления алкоголя", – заявил Константин.