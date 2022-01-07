Матч баскетбольных клубов в Краснодаре перенесен из-за беспорядков в Казахстане

07 января 2022, 08:33

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Домашний матч баскетбольного клуба из Краснодара "Локомотив-Кубань" против казахстанской "Астаны" из Нур-Султана в рамках Единой Лиги ВТБ перенесен в связи с нестабильной обстановкой в Казахстане.

Как писал "Кавказский узел", в Казахстане со 2 января начались протесты населения против властей республики. Азербайджанская авиакомпания AZAL 5 января отменила рейсы в Алма-Ату, сославшись на усилившиеся в стране антиправительственные протесты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, являющийся председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана, заявил 6 января генсек организации Станислав Зась.

Дата и время перенесенной игры между баскетбольными клубами "Локомотив-Кубань" и "Астана" будут объявлены позднее, сообщила 6 января на своем сайте Единая Лига ВТБ.

Проведение матча было запланировано на 8 января. Также еще одной причиной переноса матча стала отмена рейсов в Казахстан, информировал 6 января на своем сайте баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань".

Уже приобретенные билеты будут действительны на перенесенный матч. Болельщики, желающие оформить возврат билетов, могут сделать это на сайте команды, отметила пресс-служба краснодарского клуба.

Российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" на фоне беспорядков в стране отменили рейсы в Казахстан, пишет 6 января издание РБК.

Решение об отмене рейсов на другие дни будет принято позднее в зависимости от развития ситуации в Казахстане, сообщили изданию представители авиакомпаний.