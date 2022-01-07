Более 1450 сельчан в Дагестане остаются без воды после аварии

07 января 2022, 01:30

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Почти 350 домов в трех селах Магарамкентского района остаются без водоснабжения с 5 января. Для ремонта аварийного водопровода в село Гильяр доставлена новая труба, сообщили в администрации населённого пункта.

Как писал "Кавказский узел", 5 января после аварии на водопроводе в пяти населенных пунктах Магарамкентского района Дагестана более трех тысяч человек остались без воды. Ранее на этом участке уже проводились работы по замене ветхих сетей.

По данным на 6 января, аварийное отключение водоснабжения частично затронуло три населенных пункта в Магарамкентском районе, говорится в информационном донесении единой дежурной диспетчерской службы района, опубликованном на странице администрации села Куйсун sp_kuisun05 в Instagram. Без воды в селе Гильяр остаются 154 дома, в которых живут 642 человека, в селе Куйсун - 58 домов, в которых живут 276 человек, в Магарамкенте - 135 домов, где живут 536 человек. В этих населенных пунктах расположены два социально значимых объекта, следует из сообщения.

Отключение воды произошло из-за прорыва на водоводе в районе села Гильяр, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник местной администрации. Ремонтные работы уже начаты, сказал он.

«Водопроводная линия построена в 1968 года и давно уже изношена. Она проходит прямо через наше село и идет до села Гапцах. В прошлом году (2021) на двух улицах была заменена труба общей длиной около 300 метров. Это те участки труб, которые проходили под домами сельчан. Трубу эту заменили на пластиковую и пустили в обход жилых домов. Но один из стыков, где пластик соединялся с железной трубой, прорвало, и поэтому воду пришлось отключить. Новую трубу для поврежденного участка сегодня (6 января) привезли, и подрядная организация должна в ближайшее время ее проложить», - отметил сотрудник сельской администрации.

Поврежденный водопровод не является единственным источником водоснабжения села, пояснил он. Благодаря тому, что через село проходят еще два водопродопровода, которые идут до Магарамкента, частично в селе вода есть, сказал чиновник. По его словам, люди могут набрать воду у своих родственников или у односельчан, у которых вода есть, рассказал он. Всего, по данным администрации, в селе проживает чуть больше двух тысяч человек, сказал сотрудник администрации.

За последнее время вода в селе отключалась несколько раз, добавил чиновник. «Были и плановые отключения, когда производили ремонт и замену труб. После произошли несколько аварий», - отметил он.

Самым уязвимым участком водовода в администрации Магарамкентского района назвали в селении Гильяр, так как там коммуникационные сети проходили под домовладениями жителей, говорится в сообщении на сайте администрации района. Отмечается, что там были проведены работы по отводу и замене труб линии водовода на полиэтиленовые. Однако за последние две недели 2021 года произошло около 15 аварийных прорывов на старой линии водовода, сообщила администрация района . Очередную аварию на водоводе «Джепель – Гильяр – Куйсун – Магарамкент - Гапцах» ликвидировали в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года, отмечается в сообщении.