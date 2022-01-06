Волгоградцы потребовали от мэрии устранить гололед на улицах

06 января 2022, 17:35

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Жители Краснооктябрьского района Волгограда утверждают, что в местном парке имени Гагарина со времени первых снегопадов не чистилась ни одна дорожка, в итоге все они покрылись льдом и стали опасны для пешеходов. "Но так как места для прогулок поблизости больше нет, идем сюда с риском для жизни: потому что можно не только руки-ноги поломать, но и шею свернуть", - пояснил один из горожан.

По словам другого волгоградца, дорога перед главным входом в парк "вся в наледи, снегу, ямах, выбоинах, снежных колдобинах". "Посыпанная песком с солью единственная дорожка со стороны улицы Депутатской ситуацию не спасает. Люди предпочитают идти по снежной обочине. Были снегопады, оттепели, снова снегопады, но почему нельзя было хотя бы раз пригнать технику и сделать прогулки для людей безопасными?" - возмутился он.

Горожанам тяжело добраться по обледенелым дорожкам до открывшегося ледового катка, сплошной гололед на тротуарах по улицам Штеменко, Таращанцев, Депутатской, Гуртьева, Второй Продольной. "Тут столько новогодних выходных, дети просят сводить их на горки в парк, аттракционы, да и самим хочется спуститься с этажей и воздухом подышать. Вот и приходится карабкаться по сплошной гололедице. Ползем, падаем, снова ползем", - привела сегодня слова одного из волгоградцев "Высота 102".

Жалобы на гололед не помогают, заявил житель Волгограда. "Звонили по поводу ледяного катка на «Фабрике "Царица"», жалобу записали, а толку? Ничего не изменилось, люди из двора выйти не могут, до остановки дойти. Ноги, руки ломают жители на неубранных улицах города. Сплошной каток. <...> Весь город покрыт льдом, горе-службы не работают, денег им мало!" - процитировал сегодня горожанина "Волгоград онлайн".

Администрация Волгограда уверяет, что борется с гололедом. "Работники муниципальных предприятий проводят многократную обработку пешеходных пространств. В настоящее время работы ведутся на проспекте Ленина, улице Тарифной, площади Дзержинского, на проспекте Металлургов, улице Титова, на территории Александровского сада, улицах Мира, Череповецкой, Елецкой, Рабоче-Крестьянской, Казахской, Кирова, на бульваре Энгельса и других территориях — во всех районах города. В первую очередь в порядок приводятся самые оживленные пешеходные зоны и парковые территории, особое внимание сегодня уделяется подходам к храмам", - привело издание слова представителя мэрии.

"Блокнот-Волгоград" опубликовал сегодня фотографию обледеневшей дороги к поликлинике №24. "Видимо, до статуса важного для жителей это маршрут не дотягивает. Иначе как объяснить, что он похож на полосу препятствий? Впереди - важная для кого-то помощь медиков. Но до нее еще нужно добраться или доплыть живыми и невредимыми. Как видите, сделать это сложно. И такие пейзажи - кругом, хоть из дома не выходи. Бесит, что нас считают за дураков, рассказывая, как ударно они где-то там работают", - привело издание слова волгоградки Анны Гореловой.