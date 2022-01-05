05 января 2022, 18:25

Пять сел в Дагестане остались без водоснабжения после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В пяти населенных пунктах Магарамкентского района Дагестана более трех тысяч человек остались без водоснабжения после аварии на водопроводе, сообщили местные власти.

Подача воды прекращена  в 550 домовладений, сообщил сегодня в 12:31 мск со ссылкой на пресс-службу районной администрации ТАСС.

"Аварийный прорыв на линии водовода "Джепель - Гильяр - Куйсун - Магарамкент - Гапцах" привел к отключению водоснабжения в пяти населенных пунктах. В настоящее время в зоне отключения находятся 550 домовладений с населением более трех тысяч человек", - процитировало представителя районной администрации агентство.

Ранее на участке, где произошла авария, проводилась работа по замене ветхих сетей.

В начале декабря 2021 года 53-летний водовод был отремонтирован, была произведена заменена трубы под селом Гильяр на 300-метровом изношенном участке, который часто прорывало, сообщила сегодня "Российская газета".

Администрация Магарамкентского района обратилась к местным жителям с просьбой позаботиться о запасах питьевой воды. "Сроки завершения аварийно-восстановительных работ пока неизвестны", - процитировало представителя районных  властей издание "Лезги газет". 

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 11 ноября 2021 года жители Каспийска после отключении воды в городе выразили свое возмущение, указав, что не успели запастись водой. Перебои с водоснабжением в городе происходят систематически, рассказали они.

Примечание:

"Дорожники отчитались о расчистке дорог в Дагестане после камнепада", "Дороги в двух районах Дагестана заблокированы в результате селя", "Мечеть в Цахуре решено отреставрировать за счет регионального бюджета".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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