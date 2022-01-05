Сообщение о бомбе в волгоградском автовокзале оказалось ложным

05 января 2022, 14:45

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Центральный автовокзал Волгограда возобновил работу после того, как не подтвердилось сообщение о взрывном устройстве в здании.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 4 января стало известно, что полицейские проверяют Центральный автовокзал в Волгограде после сообщения о минировании, людей из здания эвакуировали.

Силовики осмотрели все помещения автовокзала и не нашли никаких подозрительных предметов, после проверки сотрудники автовокзала и пассажиры вернулись в здание, сообщает сегодня "Блокнот Волгограда".

Источник в силовых структурах Волгограда пояснил, что вечером 4 января на электронную почту автовокзала пришло сообщение о взрывном устройстве в здании. По его словам, силовики устанавливают личность и местонахождение автора сообщения, пишет издание.

Автовокзал Волгограда сегодня работает в штатном режиме. В пресс-службе областного управления МВД отказались прокомментировать инцидент, сообщает сегодня «Волгоградская правда.ру».

На сайте управления МВД по Волгоградской области, по состоянию на 14.30 мск, не опубликована информация об инциденте.