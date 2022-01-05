Выборы главы общины сорваны в армянском селе

05 января 2022, 12:05

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В армянском селе Паракар, где после выборов два кандидата объявили себя законными главами общин, не состоялось назначенное на сегодня избрание главы муниципалитета. Члены партии "Страна жизни" не пришли на заседание, пояснил представитель кандидата Давида Минасяна.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря 2021 года попытка провести инаугурацию главы села Паракар Армавирской области, где сразу два кандидата объявили себя законно избранными главами общин, привела к противостоянию с силовиками. Были задержаны семь сторонников представителя партии "Страна жизни". По закону главой общины должен быть представитель блока "Давид Минасян", указала специалист по избирательному праву Вардине Григорян.

Местные выборы прошли в общинах Армении 5 декабря 2021 года. В Паракаре партия "Страна жизни", список которой возглавлял Володя Григорян, получила на выборах 10 мандатов (48,94%) в Совете старейшин, блок "Давид Минасян", предвыборный список которого возглавлял действующий глава общины Давид Минасян, пять мандатов (23,51%), еще шесть мандатов (27,54%) досталось правящей партии "Гражданский договор". 23 декабря несколько сотен жителей села Паракар вышли на акцию протеста с требованием отменить итоги выборов. По их мнению, победу по результатам голосования одержал кандидат в главы общины от партии "Страна для жизни" Володя Григорян.

Запланированное на сегодня заседание Совета старейшин Паракара не состоялось. В повестке заседания был вопрос об избрании главы общины, и, таким образом, выбрать главу общины сельчанам снова не удалось, сообщает 7or.am.

Совет старейшин сегодня собрался на заседание, а во дворе здания администрации находились многочисленные полицейские и местные жители, уточняет News.am.

На заседание не пришли старейшины от партии "Страна для жизни", поэтому блок "Давид Минасян" решил не проводить выборы, чтобы не вызывать напряженной ситуации, пояснил журналистам представитель блока Эмин Ерицян. "Было бы верно, если бы два кандидата смогли договориться и работать во благо общины. Если же нет, придется пойти на новые выборы", - заявил он, отметив, что пытается организовать переговоры между сторонами, пишет "Sputnik Армения".

Согласно статье 142.2 Избирательного кодекса Армении, если политическая сила получает по итогам выборов более 50% мандатов Совета старейшин, ее кандидат, возглавлявший список партии или блока, считается избранным мэром в силу права. В случае, если ни одна из политических сил не получает более 50% мандатов, проводится открытое голосование среди кандидатов, возглавлявших предвыборные списки партий или блоков, преодолевших проходной барьер. Кандидат, получивший большинство, избирается мэром.

Напомним, 4 января в Варденисе сотрудники полиции не пустили избранного оппозицией мэра Агарона Хачатряна в здание мэрии, объяснив, что правящая партия "Гражданский договор" обжаловала в суде его избрание мэром. Хачатряну пришлось принести присягу на улице.

На выборах в Варденисе "Гражданский договор" получил большинство голосов (46,11%), но, таким образом, не набрала более 50% голосов, необходимых для избрания своего кандидата мэром в силу права. Две остальные политические силы – блок "Агарон Хачатрян" и "Единый Варденис" получили 37,36% и 16,51%, соответственно. После выборов они подписали меморандум о создании коалиции, обеспечив таким образом необходимое число мандатов для избрания своего кандидата мэром. Представители правящей партии «Гражданский договор» бойкотировали заседание Совета старейшин, заявив, что оно неправомерно, и подали иск в Административный суд.