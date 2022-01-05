05 января 2022, 09:12

Шесть участников массовых свадеб оштрафованы в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция в Азербайджане оштрафовала шестерых участников массовых свадеб за нарушение карантина, еще 29 человек не пустили на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане полиция периодически проводит рейды на предмет нарушения  карантинного режима участниками массовых торжеств. Так 5 августа МВД страны рапортовало, что за нарушение карантина были оштрафованы 68 человек, пришедших на свадьбы и еще более 2000 человек не были допущены на торжества.

Мониторинг 122 свадебных торжеств в Баку и на территории Азербайджана провели 4 января полиции, Агентства продовольственной безопасности и Налоговой службы, передал сегодня Report.az со ссылкой на МВД Азербайджана.

Была произведена проверка торжеств в 116 домах и шести частных приусадебных участках. "В результате мониторинга шесть человек были оштрафованы за нарушение требований карантина, 29 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19", – процитировало сегодня агентство АПА сообщение пресс-службы МВД Азербайджана.

За сутки в Азербайджане от коронавируса скончалось восемь человек, подтверждены 273 теста на COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировано 8 383 смерти от коронавируса, а общее число заражений COVID-19 достигло 617 592, сообщил вечером 4 января "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб по профилактике коронавируса Азербайджана.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два азербайджанских предпринимателя обвинены в продаже поддельных справок о COVID-19", "Индийский штамм коронавируса "дельта" впервые выявлен в Азербайджане", "Баку разрешил иностранцам оставаться в стране до снятия ковидных ограничений".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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