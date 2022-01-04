Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии

04 января 2022, 07:45

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Два человека погибли и четверо получили травмы в результате автоаварии в Урванском районе.

ДТП произошло вечером 3 января на 17 км автодороги "Старый Черек - Сукан-Суу". Столкнулись машины "ВАЗ-2112" и "ВАЗ-21099", сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

"По предварительной информации, водитель автомашины "ВАЗ-2112", 38-летний местный житель, двигался со стороны с. Зарагиж в направлении с. Псыгансу, водитель второго автомобиля, 40-летний мужчина с четырьмя пассажирами, двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном 3 января на сайте ведомства.

В результате ДТП скончались два пассажира "ВАЗ-21099" - 79-летняя женщина и 64-летний мужчина. Еще два пассажира этой же машины и оба водителя доставлены в больницу, проинформировало МВД.

"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП в Кабардино-Балкарии, жертвами которого стали пять человек. Авария произошла 4 сентября 2021 года на 433-м километре трассы "Кавказ". В результате столкновения автомобилей УАЗ "Патриот" и ВАЗ один человек погиб и четверо пострадали.