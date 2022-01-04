ДТП в Урванском районе. Фото: ГУ МВД по Кабардино-Балкарии https://07.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/27792875/

04 января 2022, 07:45

Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два человека погибли и четверо получили травмы в результате автоаварии в Урванском районе.

ДТП произошло вечером 3 января на 17 км автодороги "Старый Черек - Сукан-Суу". Столкнулись машины "ВАЗ-2112" и "ВАЗ-21099", сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

"По предварительной информации, водитель автомашины "ВАЗ-2112", 38-летний местный житель, двигался со стороны с. Зарагиж в направлении с. Псыгансу, водитель второго автомобиля, 40-летний мужчина с четырьмя пассажирами, двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном 3 января на сайте ведомства.

В результате ДТП скончались два пассажира "ВАЗ-21099" - 79-летняя женщина и 64-летний мужчина. Еще два пассажира этой же машины и оба водителя доставлены в больницу, проинформировало МВД.

"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП в Кабардино-Балкарии, жертвами которого стали пять человек. Авария произошла 4 сентября 2021 года на 433-м километре трассы "Кавказ". В результате столкновения автомобилей УАЗ "Патриот" и ВАЗ один человек погиб и четверо пострадали.

Примечание:

"Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП", "Водитель арестован по делу об аварии с погибшими в Кабардино-Балкарии", "ДТП с тремя погибшими в Баксанском районе вызвало резонанс в соцсетях".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 января 2022, 08:42

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