Следком отчитался о расследовании дела мэра Еревана

04 января 2022, 00:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывшему мэру Еревана Тарону Маргаряну и другим чиновникам инкриминируются злоупотребления должностными полномочиями и служебный подлог по делу о махинациях с земельными участками, принадлежавшими столичным школам и детским садам.

Как сообщал "Кавказский узел", Тарон Маргарян (Маркарян) лишился поста мэра Еревана после "бархатной революции" 2018 года. 16 мая активисты, добивавшиеся также роспуска Совета старейшин Еревана, ворвались в здание мэрии, а 25 июня несколько десятков человек заблокировали вход туда. Маргарян согласился на отставку только 9 июля 2018 года. Тарону Маргаряну предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, он обвинен по делу об изъятии участков земли у столичных школ и продаже их знакомым и родственникам по заниженной цене, сообщил 18 февраля 2021 года Следственный комитет Армении. Вместе с Маргаряном в злоупотреблении должностными полномочиями были обвинены глава управления госимуществом при правительстве Армении Арман Саакян и сотрудники мэрии Еревана Андраник Касарян и Арсен Амян.

Тарон Маргарян возглавлял мэрию Еревана с 2011 года, его кандидатуру предложил тогдашний президент Армении Серж Саргсян, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о нем.

Завершено предварительное расследование уголовного дела, главными фигурантами которого являются бывший мэр Еревана Тарон Маргарян, бывший начальник управления по управлению госимуществом при правительстве Армении Арман Саакян, а также семь сотрудников ереванской мэрии, сообщило 3 января со ссылкой на Следственный комитет Армении издание "Новости-Армения".

Бывшим чиновникам инкриминируются злоупотребления должностными полномочиями и служебный подлог (статьи 308 и 314 УК РА соответственно). Расследование этого дела вело управление по особо важным делам Следственного комитета Армении.

По версии следствия, в 2011 году Маргарян, занимавший тогда пост вице-мэра Еревана, поручил сотрудникам мэрии уменьшить границы земельного участка общей площадью 13172 квадратных метра, прилегающего к спецшколе №16 на улице Ачаряна, 40. Затем Маргарян утвердил новый генплан, по которому из-под границ школьной территории искусственно вывел участок площадью 3693,12 квадратного метра и выставил его на торги. Из этой территории участок площадью 3569,8 квадратного метра был поделен на две части, которые были отчуждены на аукционе в пользу крестника Маркаряна и мужа директора школы.

Следствие утверждает, что по инициативе Маргаряна в пользу близких ему людей аналогичная схема была реализована с земельным участком, прилегающим к детсаду №64 на улице Аванесова. Посредством фальсификаций с документами территория была искусственным образом уменьшена на 580,83 квадратного метра с изначальных 6452,9 квадратного метра. В январе 2013 года из выделенного участка 575 квадратных метров были выставлены на торги и приобретены близким семье Маргаряна человеком - отцом директора детсада №64.

Следователи также выяснили, что глава управления по управлению госимуществом Арман Саакян решил приобрести для себя часть территорий, которые были переданы на баланс школы №185 и являлись государственной собственностью. Участок был разделен на три части, они были оформлены в качестве общинной собственности и отчуждены на аукционе через подставных лиц в пользу брата Армана Саакяна, его помощника, помощника Тарона Маргаряна и родственника бывшего главы общины Ачапняк, информировало издание.

Обвинительное заключение составлено и направлено в Генеральную прокуратуру для его утверждения и направления уголовного дела в суд общей юрисдикции города Еревана, сообщило 3 января издание Arminfo.