Городские автобусы в Сочи. Фото пресс-службы мэрии. https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/11/170292/

03 января 2022, 08:01

Власти увеличили число автобусов для туристов в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В новогодние праздники в Сочи запущен новый маршрут от аэропорта в Красную Поляну, количество автобусов, курсирующих в направлении горнолыжных курортов, увеличено, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", перед Новым годом власти ужесточили требования для туристов в отелях Кубани. С 30 декабря им позволили заселяться в отели Краснодарского края только при наличии QR-кода. 22 декабря 2021 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой закон, согласно которым с 1 января 2022 года курортный сбор в Сочи был увеличен до 50 рублей, а на других курортах Кубани - до 30 рублей.

"В дни новогодних каникул... на дорогах в горном кластере дежурят волонтёры, запущен новый сезонный маршрут №777 от аэропорта в Красную Поляну. В целом усилили транспортное обеспечение этого направления: на линии работает больше автобусов", - написал 2 января мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Новый маршрут №777 «Аэропорт – Красная Поляна (ГЛК «Роза-Хутор») начал работу со 2 января, сообщил со ссылкой на департамент транспорта и дорог города телеканал "Вести. Сочи" на своем сайте. Его обслуживают автобусы марки Volgabus вместимостью 45 мест с багажными отсеками, двигатели автобусов работают на газомоторном топливе, что соответствует экологическому стандарту Евро-5, говорится в сообщении.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться у концертного зала «Роза Холл», стоимость проезда при оплате наличными составит 300 рублей, по безналичному расчёту – 200 рублей, сообщил департамент.

Всего на линию в городе каждый день  выходят 850 автобусов по более 120 маршрутам, говорится в сообщении на сайте мэрии Сочи.

Примечание:

"Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Сотрудник серф-станции в Сочи уволен за объявление о платном спасении утопающих", "Инструктор из Сочи обвинен в гибели туристки во время рафтинга".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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