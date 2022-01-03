Работа военных саперов по разминированию территорий в Нагорном Карабахе. Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/az/news/muhendis-qosunlarinin-fealiyyeti-haqqinda-melumat-video-38745.html

03 января 2022, 01:18

Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кельбаджарском районе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате взрыва противопехотной мины около населенного пункта Баглыпяйя Кельбаджарского района получил ранения военнослужащий азербайджанской армии Юсиф Эйниев.

Как писал "Кавказский узел", на перешедших под контроль Азербайджана территориях регулярно происходят подрывы на минах как военнослужащих, так и мирных жителей. Противотанковая мина взорвалась в Агдамском районе Азербайджана во время проведения работ, машинист экскаватора не пострадал, сообщила 31 декабря 2021 года районная прокуратура.

Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине около населенного пункта Баглыпяйя в Кельбаджарском районе, раненый военнослужащий Юсиф Эйниев был госпитализирован, пишет 2 января со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана агентство АПА.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар, Кельбаджарский район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорно-Карабахской Республики) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. 

Юсиф Эйниев является военнослужащим срочной службы, его подрыв на противопехотной мине произошел 2 января около 17.00 (16.00 мск), уточнило со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана издание Oxu.Az.

В военно-медицинском учреждении, куда эвакуировали пострадавшего, ему был поставлен диагноз "взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети левой ноги", сказано в сообщении издания.

Расследование по факту подрыва на мине военнослужащего ведет прокуратура Кельбаджарского района, информировало 2 января агентство "Репорт". 

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Два жителя Азербайджана погибли при взрыве мины", "92 гектара земель очищены от мин за десять дней в Нагорном Карабахе", "Два солдата пострадали при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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