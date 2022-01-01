Сотрудники МЧС во время спасательной операции в окрестностях Тырныауза 1 января 2022 года. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4647464

01 января 2022, 21:55

Спасатели оказали помощь заблудившимся в горах Кабардино-Балкарии туристам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники МЧС помогли пятерым туристам из Москвы, заблудившимся сегодня вечером в окрестностях Тырныауза, добраться к месту проживания.

Сообщение о том, что пять отдыхающих из Москвы вечером вышли на прогулку в окрестности Тырныауза, но после наступления темноты не смогли самостоятельно найти дорогу обратно в город, спасатели получили сегодня в 18:27 мск.

Заблудившаяся группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. На поиски туристов выезжали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве пяти человек и одной единицы техники, сообщило на своем сайте главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

К 20:25 мск спасатели вывели заблудившихся московских туристов к месту их проживания. Дальнейшая помощь им не потребовалась, информировало ведомство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 октября 2021 года три человека заблудились в лесу около села Белая Речка, которое входит в городской округ Нальчик. На их поиски также была направлена группа спасателей. Пропавшие люди были обнаружены спасателями только утром следующего дня и выведены обратно к селу Белая Речка

Примечание:

"Организатор восхождения на Эльбрус отпущен под домашний арест", "Нашлись пропавшие в Кабардино-Балкарии охотники", "Спасатели нашли заблудившихся под Нальчиком людей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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