Ростовчанин Алексей Манукин сообщил о получении убежища в Черногории

01 января 2022, 21:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский предприниматель Алексей Манукин, ранее заявивший о пытках со стороны силовиков для дачи признательных показаний по делу об убийстве его отца, сообщил, что получил убежище в Черногории.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля 2020 года суд признал ростовского предпринимателя Алексея Манукина невиновным в убийстве отца. Незадолго до смерти убитому поступали предложения о продаже дома, но он отказался, после чего в его адрес прозвучали угрозы, рассказала мать Манукина. 31 июля 2020 года Ростовский облсуд постановил пересмотреть оправдательный приговор, согласившись с заявлением обвинения, что предприниматель оказывал давление на суд присяжных. 15 ноября 2020 года Алексей Манукин сообщил, что покинул Россию.

Об угрозах при отказе от продажи недвижимости в этом районе также ранее заявляли в суде потерпевшие при пожаре на Театральном спуске, произошедшем 21-22 августа 2017 года. 5 февраля свидетельница заявила в суде, что собственникам перед пожаром поступали предложения о продаже домов, а тем, кто отказывался, угрожали. Очевидцы описывали группу людей с закрытыми лицами, которые заходили во дворы и поджигали дома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, заявили 15 января в суде двое из допрошенных погорельцев. На заседании 16 декабря 2019 года одна из потерпевших также рассказала об известных ей угрозах поджога домов в квартале.

Сегодня Алексей Манукин на своей странице в Facebook опубликовал благодарность ростовской правозащитной организации "Быть услышанным" и также поблагодарил освещавших его историю черногорских журналистов, выложив скан одной из опубликованных в Черногории статей о нем.

"Хочу поблагодарить правозащитную организацию "Быть услышанным" в лице Жанны Пшихоповой и Павла Сагайда за многостороннюю поддержку на протяжении всего моего уголовного преследования", - написал предприниматель.

В комментарии "Кавказ.Реалиям"* Манукин сообщил, что власти Черногории не получили доказательств совершения им вменяемого ему преступления, что и стало причиной принятия решения не экстрадировать его на родину и предоставить убежище. "Вчера целый день замминистра юстиции Черногории был со мной на связи. В общей сложности в тюрьме меня продержали 26 дней", - рассказал сегодня изданию Алексей Манукин.

О своем задержании в Черногории Манукин сообщил на странице в Facebook 17 мая 2021 года. По его словам, он был задержан 5 апреля 2021 года на боснийской границе местными сотрудниками Интерпола по запросу Москвы. 14 мая, сообщил Манукин, суд Черногории вынес решение о его экстрадиции Манукина, однако предприниматель подал прошение о предоставлении политического убежища.

"Большая и неожиданная радость в первый день Нового года - наш земляк Алексей Манукин, задержанный по требованию России в Черногории, … был отпущен на свободу. Поскольку власти Черногории не получили доказательств совершения вменяемого ему преступления. Более того, Алексей получил убежище этого государства", - написала сегодня на странице Жанны Пшихоповой в Facebook ростовская правозащитница Валентина Толмачева.

"Власть объявила его в международный розыск, и руководство Черногории, где он был обнаружен, принимает решение о его задержании. Манукин делает там заявление, что в своей стране он подвергался пыткам, и боится их повторения в случае экстрадиции. Власти Черногории решили углубленно рассмотреть его вопрос. В это время ростовские правозащитники Павел Сагайда и Жанна Пшихопова переслали в Черногорию все имеющиеся у них документы, доказывающие, что на родине обвиняемый был оправдан, а во время следствия подвергался пыткам. И Черногория приняла решение в пользу Алексея", - рассказала Валентина Толмачева.

* издание включенo в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, составленный Минюстом России.