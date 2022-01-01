Двое подростков пострадали при использовании пиротехники в Цхинвале

01 января 2022, 18:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один из пострадавших подростков госпитализирован, второго врачи отпустили домой, оказав помощь, сообщили в МВД Южной Осетии.

По данным ведомства, инцидент произошел в новогоднюю ночь. После использования пиротехники 16-летний житель Цхинвала с травмами рук был госпитализирован в Республиканский многопрофильный медицинский центр.

"За медицинской помощью в ту же ночь обратился еще один подросток. Он получил травму глаз, после оказания необходимой медицинской помощи был опущен домой", - цитирует пресс-службу МВД "Рес".

"Кавказский узел" ранее писал, что ко 2 января 2020 года в Грузии был зафиксирован 81 случай травм от использования пиротехники во время празднования Нового года. 51 человек был госпитализирован. Большинство пострадавших были дети.