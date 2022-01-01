01 января 2022, 18:04
Двое подростков пострадали при использовании пиротехники в Цхинвале
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Один из пострадавших подростков госпитализирован, второго врачи отпустили домой, оказав помощь, сообщили в МВД Южной Осетии.
По данным ведомства, инцидент произошел в новогоднюю ночь. После использования пиротехники 16-летний житель Цхинвала с травмами рук был госпитализирован в Республиканский многопрофильный медицинский центр.
"За медицинской помощью в ту же ночь обратился еще один подросток. Он получил травму глаз, после оказания необходимой медицинской помощи был опущен домой", - цитирует пресс-службу МВД "Рес".
"Кавказский узел" ранее писал, что ко 2 января 2020 года в Грузии был зафиксирован 81 случай травм от использования пиротехники во время празднования Нового года. 51 человек был госпитализирован. Большинство пострадавших были дети.
"В Южной Осетии введен запрет на продажу пиротехники", "Ребенок оказался в реанимации после стрельбы на новый год в Дербенте", "Петиция с требованием запретить фейерверки в Сочи набрала свыше 1200 подписей".
Автор: "Кавказский узел"
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