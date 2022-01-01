01 января 2022, 18:04

Двое подростков пострадали при использовании пиротехники в Цхинвале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один из пострадавших подростков госпитализирован, второго врачи отпустили домой, оказав помощь, сообщили в МВД Южной Осетии.

По данным ведомства, инцидент произошел в новогоднюю ночь. После использования пиротехники 16-летний житель Цхинвала с травмами рук был госпитализирован в Республиканский многопрофильный медицинский центр.

"За медицинской помощью в ту же ночь обратился еще один подросток. Он получил травму глаз, после оказания необходимой медицинской помощи был опущен домой", - цитирует пресс-службу МВД "Рес".

"Кавказский узел" ранее писал, что ко 2 января 2020 года в Грузии был зафиксирован 81 случай травм от использования пиротехники во время празднования Нового года. 51 человек был госпитализирован. Большинство пострадавших были дети.

Примечание:

"В Южной Осетии введен запрет на продажу пиротехники", "Ребенок оказался в реанимации после стрельбы на новый год в Дербенте", "Петиция с требованием запретить фейерверки в Сочи набрала свыше 1200 подписей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 января 2022, 19:21

01 января 2022, 17:03

01 января 2022, 16:09

  • 1,5 тысячи фур скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге

    В очереди на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопились свыше полутора тысяч транспортных средств, в том числе и армянские фуры, сообщил атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арам Тананян. Он связал это с тем, что дорога ранее была закрыта.

01 января 2022, 15:10

  • Юрист объяснил подоплеку задержания Янгулбаева

    Обыск и задержание для допроса в качестве свидетеля сотрудника "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева укладываются в обычные рамки расследования уголовного дела и не означают, что у следствия есть претензии к нему, разъяснил юрист Тимофей Широков. Сам Янгулбаев сообщил, что не получил от пятигорских силовиков копии документов о проведении обыска.

01 января 2022, 14:11

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи