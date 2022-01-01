Два человека погибли при массовой автоаварии в Азербайджане

01 января 2022, 12:38

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Шесть машин столкнулись на трассе в Гаджигабульском районе, погибли два человека, есть раненые, сообщили в полиции Азербайджана.

ДТП произошло сегодня на участке дороги Баку – Газах в Гаджигабульском районе, сообщило управление дорожной полиции МВД Азербайджана.

"По предварительным данным, произошла цепная авария с участием шести автомобилей. В результате инцидента погибли два человека, есть пострадавшие", - цитирует сообщение ведомства Oxu.Az.

Число пострадавших в полиции не уточнили. По неподтвержденной информации, травмы в массовом цепном ДТП получили 15 человек, информирует АПА, не указав источник этих сведений.