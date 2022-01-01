01 января 2022, 12:38
Два человека погибли при массовой автоаварии в Азербайджане
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Шесть машин столкнулись на трассе в Гаджигабульском районе, погибли два человека, есть раненые, сообщили в полиции Азербайджана.
ДТП произошло сегодня на участке дороги Баку – Газах в Гаджигабульском районе, сообщило управление дорожной полиции МВД Азербайджана.
"По предварительным данным, произошла цепная авария с участием шести автомобилей. В результате инцидента погибли два человека, есть пострадавшие", - цитирует сообщение ведомства Oxu.Az.
Число пострадавших в полиции не уточнили. По неподтвержденной информации, травмы в массовом цепном ДТП получили 15 человек, информирует АПА, не указав источник этих сведений.
"Девять человек стали жертвами ДТП в Ростовской области", "Четыре велосипедистки госпитализированы после ДТП в Сочи", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".
Автор: "Кавказский узел"
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