Люди на площади Свободы. Владикавказ, 31 декабря 2021 года. Фото Марии Абайти для "Кавказского узла".

01 января 2022, 10:48

Владикавказцы пренебрегли масочным режимом в предновогоднем ажиотаже

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Владикавказа на проспекте Мира. 31 декабря 2021 года. Фото Марии Абайти для "Кавказского узла".Жители Владикавказа 31 декабря воздержались от массовых уличных гуляний, но многие из них покупали продукты перед Новым годом без защитных масок и не столкнулись с требованиями кассиров надеть их.

Как писал "Кавказский узел", в связи со снижением числа зараженных COVID-19 управление Роспотребнадзора по Северной Осетии рекомендовало с 1 декабря 2021 года смягчить антиковидные ограничения: перевести студентов на очное обучение и разрешить работу банкетных залов.

Новогодний проспект Мира. Владикавказ, 31 декабря 2021 года. Фото Марии Абайти для "Кавказского узла".В Северной Осетии отменены праздничные новогодние концерты и открытие ёлки, однако разрешено проводить предновогодние корпоративы в ресторанах. Также перед Новым годом Владикавказ украсили новыми световыми инсталляциями.

В республике Новый год как традиционно семейный праздник принято отмечать дома, а ходить в гости, на гуляния или на вечеринки - уже после полуночи 1 января. До 31 декабря проспект Мира - главная пешеходная улица Владикавказа - и центральный парк были заполнены гуляющими горожанами, уличными торговцами и музыкантами. Однако 31 декабря было уже не так многолюдно, некоторые кафе и популярные кофейни были закрыты, передал корреспондент "Кавказского узла".

Центральный парк культуры и отдыха им.К.Л. Хетагурова во Владикавказе. 31 декабря 2021 года. Фото Марии Абайти для "Кавказского узла".В магазинах Владикавказа перед Новым годом наблюдался традиционный предновогодний ажиотаж. Так, Михаил Ткаченко, блогер из Владикавказа, охарактеризовал в Facebook ситуацию в магазинах 31 декабря как "последний день Помпеи, апокалипсис и Ходынка, вместе взятые".

Пользователь Жанна Бизикова в комментарии поделилась фотографией, сделанной 31 декабря в популярном супермаркете в центре Владикавказа. На фото видны длинные очереди в кассы, покупатели стоят вплотную друг к другу, многие из них без защитных масок.

В 20 мск 31 декабря в супермаркете уже не было так многолюдно, как днем, при этом покупателей обслуживали без требования надеть маску, передал корреспондент "Кавказского узла".

Елка на площади Ленина во Владикавказе. 31 декабря 2021 года. Фото Марии Абайти для "Кавказского узла".По данным Роспотребнадзора на 31 декабря 2021 года, в Северной Осетии зарегистрировано 31029 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 71 за сутки. Жителям республики следует ограничить посещения мест массового скопления людей и "воздержаться от тесного общения в компаниях и коллективах", соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, говорится в публикации на сайте ведомства.

Уличный торговец на проспекте Мира во Владикавказе. 31 декабря 2021 года. Фото Марии Абайти для "Кавказского узла".Напомним, 25 ноября 2021 года часть депутатов парламента Северной Осетии проголосовала против законопроекта об обязательном предъявлении QR-кода при посещении общественных мест, и сторонникам поправок не удалось принять закон. Однако в тот же день голосование провели заново, назвав причиной этого "сбой электронной системы подсчета голосов" при первом голосовании. Со второй попытки законопроект был принят. Повторное голосование было организовано под давлением федеральных властей, предположили местные журналисты, назвав неправдоподобной версию о технической ошибке.

Законопроекты о QR-кодах были внесены 12 ноября 2021 года в Госдуму российским правительством. Проекты были встречены протестами во многих регионах России, подробности об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Законы о QR-кодах: долгий путь через Госдуму".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Ковид-ограничения не помешали жителям Волгограда выйти на массовые гуляния", "Депутаты парламентов Юга России пренебрегли мнением противников QR-кодов", "Во владикавказской больнице вновь возникли проблемы с кислородом".

Автор: Мария Абайти источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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