Рейд МЧС в Дагестане. Фото: пресс-служба управления МЧС по Дагестану https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4643482

01 января 2022, 09:49

Инспекторы МЧС провели рейды в двух районах Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В торговых точках Кизлярского и Бабаюртовского районов сотрудники МЧС проверили условия продажи пиротехники, отчиталось сегодня дагестанское управление министерства.

Рейды по местам, где в Кизлярском и Бабаюртовском районах продают пиротехнические изделия, провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

"В ходе мероприятий были проверены торговые точки, где продаётся пиротехника. Также инспекторы осмотрели условия хранения данной продукции и сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность петард, салютов и фейерверков для здоровья и жизни потребителя", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Также инспекторы "напомнили продавцам об ответственности за продажу несертифицированной контрафактной пиротехнической продукции", отмечается в публикации.

Информация о найденных нарушениях в сообщении не приведена. Нет этой информации, по состоянию на 09.45 мск, и на сайте и в Instagram-аккаунте МВД Дагестана.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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