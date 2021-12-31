31 декабря 2021, 16:58

Отменена закупка iPhone для волгоградской госструктуры

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Облгосэкспертиза по Волгоградской области планировала приобрести iPhone последней модели за 109 тысяч рублей, закупка сорвалась из-за отказа поставщика, следует из информации на сайте госзакупок.

Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" отменило закупку смартфона iPhone 13 Pro с 256 мегабайтами оперативной памяти.

Закупка проводилась  у единственного поставщика, следует из проектной документации. Планировалось купить телефон с тремя встроенными камерами, цифровым компасом и барометром, способным погружаться в воду на глубину до шести метров.

Информация об отмене закупки была опубликована 30 декабря. "Причина отмены закупки: на стадии заключения договора поставщик отказался от заключения договора", - отмечается на сайте госзакупок.

Учредителем Облгосэкспертизы является комитет строительства и ЖКХ Волгоградской области, проинформировало сегодня издание V1.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года волгоградский активист добился отмены закупки 10  дорогостоящих автомобилей для областной администрации.

Примечание:

"Родственники пациентов раскритиковали условия в ковидном госпитале Урюпинска",  "Пикетчик назвал местью властей увольнение главы парка «Волго-Ахтубинская пойма»", "Жители Волгоградской области потребовали наказать закрывших онкодиспансер в Камышине чиновников".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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