Отменена закупка iPhone для волгоградской госструктуры

31 декабря 2021, 16:58

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Облгосэкспертиза по Волгоградской области планировала приобрести iPhone последней модели за 109 тысяч рублей, закупка сорвалась из-за отказа поставщика, следует из информации на сайте госзакупок.

Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" отменило закупку смартфона iPhone 13 Pro с 256 мегабайтами оперативной памяти.

Закупка проводилась у единственного поставщика, следует из проектной документации. Планировалось купить телефон с тремя встроенными камерами, цифровым компасом и барометром, способным погружаться в воду на глубину до шести метров.

Информация об отмене закупки была опубликована 30 декабря. "Причина отмены закупки: на стадии заключения договора поставщик отказался от заключения договора", - отмечается на сайте госзакупок.