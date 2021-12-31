Запрет на проезд по центру Махачкалы возмутил горожан

31 декабря 2021, 09:54

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Участки двух улиц в центре Махачкалы решено закрыть на сутки в связи с празднованием Нового года, объявила ГИБДД. Запрет на проезд приведет к дорожным заторам и создаст сложности в поездках на работу и в гости, возмутились горожане в Instagram.

В связи с новогодними мероприятиями с 09.00 мск 31 декабря до 09.00 мск 1 января будет перекрыто движение по двум улицам в Махачкале, сообщило поздно вечером 30 декабря управление ГИБДД по Дагестану. "Движение по улице Магомеда Гаджиева (от пересечения улиц Гайдара Гаджиева и Магомеда Гаджиева до площади имени В.Ленина), а также по улице Гусаева (от пересечения улиц Гусаева и Даниялова до улицы Магомеда Гаджиева) будет перекрыто до окончания мероприятий. Госавтоинспекция рекомендует заблаговременно выбирать оптимальные маршруты движения", – говорится в публикации ведомства в Instagram.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", речь в сообщении управления ГИБДД идет об участках улиц в центре Махачкалы протяженностью 1,5 километра. К этим участкам улиц прилегают парк имени Ленинского комсомола, сквер имени Фазу Алиевой и площадь Ленина, около которой находится администрация города. На закрытых участках улиц Магомеда Гаджиева и Гусаева расположено множество жилых домов и административных зданий.

К 09.50 мск под публикацией размещено 18 комментариев. Авторы большинства из них воздержались от критики, а некоторые предположили, что запрет на проезд приведет к заторам на городских улицах.

"Щас что за пробки будут, уфф", - написал, в частности, hasbulla.hushetskiy, сопроводив комментарий гневным эмодзи. "Просто [нет слов]. Когда уже придет конец этим пробкам? Заблаговременно оставить машину в другой части города?" – задался вопросом medic_news. Представители ГИБДД, по состоянию на 09.50 мск, не приняли участия в обсуждении.

Заметно больший резонанс вызвало это же сообщение УГИБДД, размещенное в Instagram-паблике "Дагестанские известия", на который подписано 346 тысяч пользователей. Там оно сопровождено заголовком "В Махачкале перекроют центральную улицу в связи с новогодними мероприятиями", и к 09.50 мск под публикацией размещено 134 комментария.

Авторы многих из них выразили возмущение решением перекрыть улицы. "Зачем до 1 января закрывать с 09.00. С 21.00 31 декабря закройте, чтобы не гоняли около площади. На сутки зачем закрывать, люди в гости едут, по делам своим", – написала, в частности, madina_chic_official.

"Кошмар, дорога при чем? Лучше с 1 января по 2 января закрыли", – поделился возмущением indi5_5. "Бардак, и так все улицы перегружены!" – написал adamgaidaev_music_official. "При чём тут Новый год и дороги? Зачем их закрывать? И так ездить невозможно, со сцепления ногу не убираешь вообще", – пожаловался ti_4e_gde.

"Просто нет слов. Одни эмоции, и те матом", – написал st050505. "Перекройте сразу въезд в город, что уж там мелочиться?" – саркастически заметил ameli3534. "На работу как добираться?" – возмутился mur_browss.

"В некоторых школах праздник отменили, не празднуют Новый год, а тут уже дороги перекрыли", – написала abachkamugutdinova_05. "Власти, наоборот, должны запрещать массовые скопления людей в праздничные дни, но они, как обычно, все делают наоборот", – высказал мнение sultan_1491.

"Кавказский узел" писал, что в Дагестане в связи с пандемией с 28 октября введены дополнительные ограничения. В частности, требуется предъявление QR-кода или справки о перенесенном заболевании коронавирусом при посещении торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов и салонов красоты.

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