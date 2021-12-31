Сочинский депутат обвинен в мошенничестве с электротранспортом в «Сириусе»

31 декабря 2021, 01:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший депутат городского собрания Сочи требовал от предпринимателей, которые занимаются организацией движения электротранспорта на федеральной территории "Сириус", заключать договоры с подконтрольной ему фирмой и платить ему деньги за использование транспорта, сообщили следователи.

30 октября следственный комитет края сообщил об окончании расследования уголовного дела в отношении бывшего депутата Горсобрания Сочи, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью разработало схему движения электротранспорта (гольф-каров, трициклов, байков и самокатов) на федеральной территории «Сириус». Обвиняемый сообщил одному из предпринимателей, что договоры о сотрудничестве нужно заключать именно с подконтрольной ему фирмой, а предприниматели, работающие на этой территории, должны передавать лично ежемесячно от 10 до 15 тысяч рублей за одну единицу используемого транспорта, полагают следователи.

Бывший депутат также пригрозил, что без подписания договора о сотрудничестве с аффилированным им предприятием будет инициирован вопрос о пресечении данного вида деятельности, утверждает следствие. В результате от 22 коммерсантов он получил 500 тысяч рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета на своем сайте.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск, однако затем добровольно явился к следователю и дал показания, написав явку с повинной, сообщило ведомство.

"Вину в преступлении обвиняемый признал полностью... на имущество обвиняемого следователем наложен арест", - говорится в сообщении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщило ведомство.

Избирателей обеспокоило исчезновение депутата Кавтрадзе

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата городского собрания Емрази Кавтарадзе, сообщил 10 июля со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Блокнот. Краснодар".

На исчезновение депутата Горсобрания Сочи от "Единой России" Емзари Кавтарадзе обратили внимание летом избиратели. "Он обещал золотые горы... А после выборов исчез. Когда бы ни пришли, приемная закрыта. Потом нам сказали, что он подался в бега от уголовного преследования", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Кудепсты Ирина Геловани.

«Депутат исполняет возложенные на него обязанности и участвует в работе комитета членом которого является», - говорится в ответе председателя Горсобрания Сочи Виктора Филонова на обращение "Кавказского узла" о местонахождении депутата. Документ, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла", датирован 19 июля.

«В это время Кавтарадзе находился в розыске и пребывал за границей России в Абхазии», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

В ответе ведомства от 8 сентября, копия которого также есть в распоряжении "Кавказского узла" говорится, что Кавтрадзе находится по арестом по обвинению в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Емзари Кавтарадзе - уроженец Абхазии, 13 сентября 2020 года он был выдвинут в порядке самовыдвижения в Горсобрание Сочи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель избиркома Валентина Ткачева. На выборах за него проголосовали 6924 избирателя из 13504, принявших участие в выборах, отмечается в сообщении.

На сайте Горсобрания, по данным на 1.20 мск 31 декабря Кавтарадзе числится депутатом, членом комитета по вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте депутат из Туапсинского района был заподозрен в мошенничестве. Он необоснованно получал деньги из учрежденной им управляющей компании, ущерб от его действий превысил 11,5 миллиона рублей, предположили следователи.