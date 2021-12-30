24 человека эвакуированы из пятиэтажки в Туапсе после взрыва газа

30 декабря 2021, 17:21

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После взрыва газа в пятиэтажке на лице Фрунзе в Туапсе начался пожар. Один человек пострадал и 24 эвакуированы.

В Туапсе на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Фрунзе возник пожар, один человек пострадал, 24 человека эвакуированы, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 15.43 мск поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме по ул.Фрунзе. Возгорание в пятиэтажном жилом доме на втором этаже на площади 30 квадратных метров. К 16.30 мск пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам очевидцев, взорвалась газовая колонка в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома, пострадал хозяин квартиры. В нескольких квартирах дома выбиты стекла и вылетели оконные рамы, сообщило "Вести. Кубань".

Версию о взрыве газа подтвердил источник в экстренных службах. "По предварительным данным, у хозяина квартиры, где находился очаг, по данным скорой помощи, обгорели волосы. Погибших нет", - процитировало его ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июля на первом этаже гостиничного комплекса в Геленджике произошел взрыв газа. Погиб молодой человек, находившийся на улице. Еще пять пострадавших, в том числе 14-летняя девочка, были госпитализированы, один из них впоследствии скончался. Следствие предъявило обвинение троим сотрудникам местного филиала "Газпром газораспределение Краснодар" в нарушении требований безопасности.