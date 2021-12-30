Врачи диагностировали перелом у журналистки после стычки с полицией в Баку

30 декабря 2021, 03:16

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Корреспондент Abzas Наргиз Абсаламова опровергла слова полиции о том, что акция журналистов против законопроекта "О медиа" в Баку завершилась без инцидентов. По ее словам, после стычки с силовиками она упала и получила повреждения. Врачи диагностировали у нее перелом копчика.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря азербайджанские журналисты провели акцию протеста, потребовав создать рабочую группу из представителей гражданского общества, чтобы повторно обсудить законопроект "О медиа", который, по их мнению, усугубит репрессии против свободы слова в стране.

Милли Меджлис Азербайджана 14 декабря принял в первом чтении законопроект "О медиа", который вызвал серьезную критику со стороны журналистов и экспертов. Они потребовали отозвать законопроект и создать новую рабочую группу. На заседании независимых экспертов был согласован пакет поправок и замечаний в законопроект, рассказал один из авторов пакета Алескер Мамедли 27 декабря. Восемь партий обратились к президенту Азербайджана и спикеру парламента с призывом остановить принятие закона.

Пресс-служба МВД Азербайджана после прошедшей 28 декабря акции журналистов в Баку заверила, что силовики не применили силы в отношении протестующих. Однако вечером 29 декабря в Интернете появилась видеозапись с акции, на которой видно, что при попытке прекратить акцию сотрудники правоохранительных органов повалили на землю четырех девушек.

Одна из участниц акции, журналистка сайта Absaz Наргиз Абсаламова упала на каменный бордюр. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказала, что после падения она сначала не чувствовала боли и прошла небольшое расстояние. Но потом на такси она доехала в травматологическую клинику, где врачи констатировали у нее перелом копчика и повреждения мягких тканей. Ей предписано лежать три недели, сидеть можно только в специальном кресле.

"Мы нашли на фотографиях с места события лицо девушки-правоохранителя, схватившей меня за горло и толкнувшей на землю. Ее имя и фамилия нам пока неизвестны. У нас заключение медиков о травме. Адвокат Зибейда Садыгова отправила жалобы на насилие полиции в аппарат омбудсмена и прокуратуру. Ответа нет. Мы требуем наказания полицейского, возможно, провести судебное расследование. Если понадобится, доведем процесс до Европейского суда по правам человека", - сказала Абсаламова.

По ее словам, глава пресс-службы МВД Азербайджана Ехсан Заидов подтвердил, что во время стычки с правоохранителями несколько журналистов упали на землю, но по поводу Абсаламовой он отметил, что они если бы у нее были повреждения, она бы самостоятельно не покинула место событий.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что видели видео в соцсетях, но пока комментировать ничего не могут.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике", подписанным в начале 2021 года, была создана новая структура - Агентство развития медиа (MEDIA). В указе прямо ставилась задача в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект закона Азербайджанской Республики "О медиа". 29 июня в Государственном информационном агентстве Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) состоялось первое обсуждение законопроекта "О медиа". Широкой общественности об этом законопроекте сообщено 9 декабря.