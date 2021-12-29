29 декабря 2021, 18:00

Продлен арест бывшему главе Аксайского района

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Срок содержания под стражей бывшему главе Аксайского района Виталию Борзенко и еще пятерым обвиняемым по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества продлен на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", арест Виталию Борзенко ранее был продлен до 11 января 2022 года

Виталий Борзенко был задержан в апреле по подозрению в создании преступного сообщества. По делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, помимо Борзенко, проходят крупный бизнесмен Карим Бабаев, двое его сыновей и родственник Борзенко. В июле Виталий Борзенко подал заявление об отставке, и районные депутаты прекратили его полномочия. Карим Бабаев после задержания Борзенко скрылся, он объявлен в розыск по линии Интерпола.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшему главе Аксайского района Виталию Борзенко, а также проходящим с ним по одному делу Вадиму Бабаеву, Ивану Ситько и Владимиру Мороженко до 10 апреля 2022 года. Бывшему владельцу аксайских рынков Кариму Бабаеву и Эдуарду Бабаеву - до 11 апреля 2022 года, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Комментариями от представителей Борзенко, Бабаевых, Мороженко и Ситько относительно принятого судом решения "Кавказский узел" не располагает.

По версии следствия, "в период с 2000 года по апрель 2021 года, находясь на территории Ростовской области, члены преступной организации в составе Карима Бабаева - создателя и руководителя преступного сообщества, а также Вадима Бабаева, Эдуарда Бабаева, Ивана Ситько, Виталия Борзенко и иных неустановленных лиц, организовали незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в размере не менее 236 миллионов рублей", ранее сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Кавказский узел" также информировал, что 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. Работа рынков была приостановлена. В конце сентября прокуратура Ростовской области направила в суд иски об изъятии у обвиняемых в создании ОПГ в Аксайском районе земельных участков, на которых находятся закрытые в апреле рынки. Владелец рынков - Карим Бабаев - был задержан в начале ноября.

Примечание:

"Предприниматели с рынка "Атлант" пожаловались на силовиков", "Предприниматели пожаловались на многомиллионные убытки из-за закрытия рынков в Аксае", "Предприниматели с закрытых рынков остались без помощи ростовских властей".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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