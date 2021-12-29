У здания Мосгорсуда после оглашения приговора. Скриншотс ообщения https://t.me/polniypc

29 декабря 2021, 12:32

Мосгорсуд ликвидировал Правозащитный центр "Мемориал"*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд принял решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", прокурор на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан, после чего потребовал ликвидировать организацию. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил председатель совета организации Александр Черкасов.

Иск в суд подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. Мосгорсуд начал рассмотрение иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* 23 ноября. На третьем заседании 16 декабря прокуратура предъявила претензии не к отсутствию, а к размеру и расположению маркировки о статусе иноагента на сайте "Мемориала"*. На четвертом заседании 23 декабря защите было отказано в допросе авторов экспертизы по делу организации, а также в допросе учредителей организации, и заявленных защитой свидетелей с Северного Кавказа. Это говорит о нежелании суда беспристрастно вникать в суть вопроса, отметили правозащитники. Прения сторон 29 декабря не станут последним заседанием по делу, если исход суда не предрешен, спрогнозировали они.

После представления позиций обвинения и защиты судья удалился для вынесения решения. Минюст отказался участвовать в прениях, следует из текстовой трансляции заседания суда в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал"*. 

Судья постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*, следует из трансляции.

12 ноября на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*). По данным на 12:25 мск 29 декабря ее подписали 139 150 человек. Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

28 декабря Верховный суд России принял решение о  ликвидации "Международного Мемориала"*  и его региональных подразделений. Решение Верховного суда России неправосудно и политически мотивировано, оно будет обжаловано, сообщили адвокаты организации. Организация ищет форматы дальнейшей работы, отметил глава правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский. Ликвидация "Международного Мемориала"* является свидетельством подавления свободы слова и отходом от общеевропейских ценностей, а закон об иноагентах используется для постепенного сужения пространства независимого критического мышления и диалога, заявили генсек Совета Европы, председатель ОБСЕ и посол США в России.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

""Мемориал"* напомнил суду о важности своей работы на Северном Кавказе", "Прокурор признал отсутствие негативных последствий работы "Мемориала"*", "Муртазали Гасангусейнов счел несправедливым иск против "Мемориала"*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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