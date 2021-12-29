Астраханские власти решили закрыть единственный в России научный центр по изучению лепры

29 декабря 2021, 01:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минздрав Астраханской области решил закрыть единственный в России НИИ по изучению лепры и его клинику в Астрахани. Ученые будут переведены в Астраханский медуниверситет, больных направят в лепрозории в других регионах. Это может ухудшить ситуацию с проказой в стране, считает бывший директор НИИ Виктор Дуйко. Пациенты лепрозория признались, что находятся в растерянности из-за ситуации.

О закрытии в Астрахани лепрозория и Научно-исследовательского института по изучению лепры (проказы) местные жители узнали в середине декабря 2021 года. Астраханский НИИ по изучению лепры – единственное в России научное учреждение, в котором совершенствуются способы лечения проказы. В стране работают всего четыре клиники, в которых лечат больных лепрой. После закрытия Астраханского лепрозория останутся Терский лепрозорий с тремя врачами (обслуживает Ставрополье и бывшие республики Северного Кавказа), Абинский лепрозорий в Краснодарском крае с четырьмя врачами и Сергиево-Посадский лепрозорий – филиал центрального кожвенинститута с четырьмя врачами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 28 декабря бывший директор Астраханского НИИ по изучению лепры, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Виктор Дуйко.

В настоящее время Виктор Васильевич находится на пенсии. Большая часть его трудовой биографии была связана с изучением лепры – «этого коварного заболевания». Виктор Дуйко тяжело переживает закрытие Астраханского НИИ по изучению лепры и лепрозория. Ученый отметил, что лепра считается старой затухающей инфекцией. Поэтому для страны до закрытия Астраханского научного центра было достаточно и специалистов, и исследовательской базы.

Астраханская область, по словам Дуйко, – регион эндемичный по лепре. Поэтому неудивительно, что именно в этом городе 125 лет назад появился первый в стране приют презрения прокаженных, а в 1948 году первый в СССР институт по изучению этой инфекции, «так как в Астрахани было основное количество больных – от 60 до 80% от всех больных». Сейчас на диспансерном учете с диагнозом Лепра состоит 84 жителя Астраханской области.

«Около 20% больных находится у нас на стационарном лечении, остальные наблюдаются на амбулаторном лечении. Врачей достаточно. После закрытия у нас лепрозория во всех кожвендиспансерах должен быть врач, который ответственный по борьбе с лепрой. Дерматологи должны работать в тесном контакте с лепрологами. Они должны уметь оказывать такую помощь. Так по всей стране должно быть», – сказал Виктор Дуйко.

Он сомневается, что такой тесный контакт между дерматологами и лепрологами будет достигнут. «Не только у обывателей имеются фобии к этой болезни, но, увы, и у врачей», – посетовал доктор медицинских наук.

Виктор Дуйко уверен, что из-за закрытия НИИ и лепрозория в Астрахани вспышки заболевания не последует, но, по мнению ученого, вся достигнутая за долгие годы научная база будет утеряна. «Институт занимался профилактикой заболевания, имел международные контакты. Теперь решили, что больных мало. Значит, все – можно под эгидой оптимизации институт слить с (медицинским) университетом. Но ведь в приказе, который вышел 1 ноября (2021 года), подписанном министром здравоохранения Мурашко, говорится о реорганизации НИИ по изучению лепры путем слияния его с медицинским университетом, но с сохранением предмета и видов деятельности. То есть, (нужно) сохранить все, что было: контроль лепры, лечение и диспансеризацию больных, профилактику заболевания. Но речь идет о закрытии, о ликвидации учреждения: финансирования нет, клиника упраздняется, больных распределяют по разным противолепрозным учреждениям или домой. И того контроля над заболеванием, (как раньше), не будет», – сказал Виктор Дуйко.

Кроме того, по его мнению, «и подготовки кадров не будет». Виктор Дуйко не понимает, «как можно готовить врачей без больных, какая может быть учеба онлайн». «Готовить врачей нужно у постели больного, чтобы он видел эту патологию. Два раза в год мы проводили всесоюзные семинары по лепре для врачей, двухнедельные циклы. Огромное количество врачей проходили у нас специализацию. Сейчас этого не будет. Якобы Сергиево-Посадский филиал этим будет заниматься, но там 10 коек и три врача и никакой клинической базы нет», – посетовал Виктор Дуйко.

Заслуженный врач России подчеркнул, что лепра – коварное заболевание. Оно характеризуется вялым течением – длительным инкубационным периодом. Сейчас, по словам врача, участились случаи завоза лепры из-за границы. Все еще остается актуальность и правильного лечения этой инфекции, и ее изучения. В решении «оптимизировать» Астраханское НИИ по изучению лепры и закрыть лепрозорий Виктор Дуйко видит «лукавство». «Речь шла о том, что вот мы вольем маломощное учреждение третьей категории Институт лепры в медуниверситет. Улучшим работу. Ничего подобного. Не исключается, что покусились на наш бюджет», – сказал Дуйко.

Виктор Васильевич пояснил, что из федерального бюджета на институт ежегодно выделялось 35 млн рублей, на клинику (лепрозорий) – 10 млн рублей. Всего 45 млн в год. Региональный бюджет в этом финансировании участие не принимал. В новом 2022 году этого финансирования не будет. «В чем тут выгода для региона – непонятно», – удивляется Дуйко.

Он рассказал о масштабах научной и лечебной работы своего института. Так, с 1948 года были защищены 30 докторских, около 90 кандидатских диссертаций. Ежегодно министерство выделяло Астраханскому институту одно место для подготовки в аспирантуре. В уставе НИИ была прописана статья о подготовке кадров. Ученые института зарегистрировали множество патентов. Одной из последних важных разработок стала, по словам Дуйко, уникальная тест-система для ранней диагностики лепры. «Важно, чтобы министерство внедрило ее (тест-систему) повсеместно. Пока не внедрило. Все оставлено на патентах. А мы использовали ее практически последние 10 лет. Три разных тест-системы. Индивидуальный подход к диагностике и лечению больных», – пояснил бывший директор института.

Ликвидация Астраханского НИИ по изучению лепры, по словам Дуйко, привела к тому, что больных распределили по другим трем лепрозориям. Активных больных будет забирать Сергиево-Посадский филиал. Такой подход, по убеждению доктора медицинских наук, приведет к тому, что система здравоохранения России вернется «к приютам презрения прокаженных», без научной базы и без индивидуального подхода в лечении больных. «У нас в НИИ все это проводилось под контролем. Больные, чтобы не было рецидива заболевания, даже старые пролеченные больные, хотя бы раз в год приглашались в клинику для обследования, для выявления сопутствующих заболеваний. Это в основном люди старческого возраста. Их 200 человек на всю страну», – сказал заслуженный врач России.

По словам Дуйко, качество медпомощи значительно повысилось, улучшилось и качество жизни больных лепрой. Если в 1950-е годы продолжительность жизни прокаженного составляла 40 лет, то сейчас она увеличилась до 78 лет. По словам эксперта, в настоящее время «нет глубоких инвалидов первой группы». Все это – благодаря диспансеризации и непрерывному наблюдению, которые проводили ученые Астраханского НИИ по изучению лепры. Впрочем, по его словам, остались предрассудки в отношении больных лепрой. С закрытием Астраханского института эта проблема, по мнению собеседника, может усугубиться. «В поликлинику они (больные лепрой) стесняются ходить. Страхи у врачей, к сожалению. Лепрофобия присутствует повсеместно. Она усилится в связи с закрытием НИИ и лепрозория в Астрахани», – заметил врач.

Виктор Васильевич рассказал, что в Астраханском НИИ по изучении лепры и в лепрозории работали в основном энтузиасты, «так как оклады аспирантов были небольшие». В 2021 году здесь трудились два доктора и восемь кандидатов медицинских наук. Коллектив НИИ небольшой – 12 научных сотрудников, шесть лаборантов и шесть сотрудников вивария (клиника экспериментальных животных). «Закрыли уникальнейший институт в России. Лепра не ликвидирована полностью в стране. Полностью контролируемым заболеванием она была благодаря нашему НИИ. Можем достижения эти потерять», – подвел итог своему рассказу Виктор Дуйко.

Депутат Астраханской областной думы Олег Шеин несколько лет боролся за сохранение Астраханского НИИ по изучении лепры и лепрозория. По его словам, это не первая попытка атаки на этот институт. Последний раз массированная атака была прошлой осенью. Тогда Шеин, как депутат Госдумы, встречался с руководством Минздрава РФ и смог убедить федеральных чиновников сохранить Астраханский НИИ. В декабре 2021 года Олег Шеин, уже как депутат Астраханской областной думы, обратился к коллегам-парламентариям с этим же вопросом.

«В рамках областной думы отдельный депутат соответствующих возможностей не имеет, но в целом областной парламент мог бы обратиться с заявлением к федеральному министерству и обратить внимание на эту ситуацию (закрытие НИИ и лепрозория). Но профильный комитет по соцполитике наотрез отказался рассматривать этот вопрос, сочтя его по неизвестным мне мотивам неактуальным», – сказал Олег Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат считает, что мотивом для закрытия НИИ по изучению лепры и лепрозория стал земельный участок, находящийся в коммерчески привлекательном месте в южной части Астрахани. Вторая вероятная причина, по мнению Шеина, – желание Астраханского медицинского государственного университета «перезамкнуть на себя десять миллионов рублей, которые получал институт лепры». «О наличии этого заболевания в регионе знает каждый астраханец. Население весьма возмущено происходящим, отмечает полное бездействие местной власти на эту тему. Минздрав (региональный) утверждает публично, что пусть закрывают, наша обычная поликлиническая сеть всех этих больных, якобы, легко себе заберет», – сказал Олег Шеин.

Астраханский политик поведал о его общении с руководством федерального министерства здравоохранения. Там, по словам депутата, «всегда недооценивали ситуацию». Представленные Шеиным статистические данные о динамике заболеваний лепрой в стране удивили федеральных чиновников. «Общая статистика вроде небольшая, но заболевание то весьма специфическое. И надо понимать, что у этого заболевания долго тянется инкубационный период – до 20 лет. И если не изучать эпидемиологическую цепочку, не проводить эпидемические командировки и не понимать, откуда заболевание возникло, то динамика заболеваемости в стране может ухудшиться», – считает Олег Шеин.

Россия и Франция всегда отличались прекрасной эпидемиологической школой, сказал депутат. Но, если за рубежом наука финансируется и коммерциализируется, то в России «научная школа упрощается». «Сейчас позиция Минздрава такова – не надо финансировать фундаментальную науку, а надо прикладную. Нет коммерческого запроса – нам это не надо. Это общая позиция, которая имеет место быть», – отметил астраханский политик.

Корреспондент "Кавказского узла" опросил зараженных лепрой, проживающих в Астраханской области. Все опрошенные дали интервью на условиях анонимности. Они сообщили, что инвалидности не имеют, а лечение проходили бесплатно, по полису медицинского страхования. Пенсионер Анатолий болеет лепрой с молодости. В юности он провалился под лед, после чего у него началось воспаление, поднялась температура, тело покрылось нарывами. Астраханские врачи сообщили ему, что он болен лепрой. Активная фаза заболевания прошла после продолжительного лечения. С тех пор Анатолий проходит ежегодные обследования в НИИ по изучению лепры. Новость о закрытии научного центра в Астрахани его возмутила.

«Обидно. Получилось так, что на собак миллионы (рублей) выделяют, а на нескольких больных (лепрой) – нет денег. Глупо. У нас тут (в регионе) основной очаг лепры. Здесь основной институт – всех больных и анализы направляли сюда. Тут давали рекомендации. А сейчас куда? Говорят, в кожвендиспансер. Но сколько я в кожвендиспансере был – никто там ничего не знал. К нам (в лепрозорий) посылали. И из Москвы к нам посылали. Там тоже нет специалистов. И вот закрывается. Зачем?» – задается вопросом Анатолий.

По его мнению, в случае закрытия института и клиники кожвендиспансеры не смогут оказывать больным лепрой квалифицированную помощь, так как эксперты «разбегутся». «У нас одна лаборантка осталась, Юлия, которая точно определяет (болезнь). Но у нее нет даже учеников. Смены у врачей нету. Некуда нам обращаться будет. Остаемся один на один с болезнью. Как будут выделять лекарства – не знаю, в аптеке их нет», – сказал Анатолий.

Женщина, борющаяся с проказой уже семь лет, также возмущена закрытием института и клиники в Астрахани. «Когда узнала, что закрывают (НИИ и лепрозорий), была в каком-то оцепенении. Нас пытались успокоить, мол, в других лепрозориях помощь окажут. Но как они помогут? У них ведь нет специалистов. Тут у нас был индивидуальный подход. А там запрут в палату – и все, сиди в изоляции. И туда ведь ехать надо. А у нас больные – все старики с малыми пенсиями, не накатаешься», – сказала женщина.

Пенсионер, также не пожелавший называть своего имени, рассказал, что большинство пациентов лепрозория скрывают от родственников и друзей свою болезнь. «Зачем их пугать, будут потом от нас шарахаться. И к врачу в поликлинику приходишь по другим болезням. Они как узнают о лепре, так держат тебя на расстоянии и на стул не посадят, а историю болезни карандашом перелистывают. Нужны научные исследования, чтобы навсегда избавить людей от проказы. А наша власть ставит на них точку», – возмутился мужчина.

Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области Ольга Полынина, отвечая на запрос "Кавказского узла", сообщила, что сейчас на диспансерном учете с диагнозом Лепра состоит 84 жителя Астраханской области. Из них получают специфическое лечение четыре человека, остальные наблюдаются, как переболевшие. Замминистра отметила, что медицинская помощь пациентам с диагнозом Лепра оказывается в профильных дермато-венерологических медицинских учреждениях, в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.11.2012 N 924н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "дерматовенерология".

«Специфическую противолепрозную терапию пациенты будут получать в противолепрозных учреждениях, к которым они будут прикреплены. На сегодняшний день на территории Российской федерации таких учреждений три. Все научные темы по изучению заболевания лепра переданы в ведение Астраханского государственного медицинского университета, вопросы взаимодействия научных сотрудников, изучающих лепру и противолепрозных учреждений, имеющих клиническую базу для изучения, будут решаться названными организациями», – сообщила Полынина.

По словам замминистра, реорганизация ФГБУ «НИИ по изучению лепры» проводится «в форме присоединения к Астраханскому государственному медуниверситету». Срок окончания реорганизации – 1 апреля 2022 года. «Вопрос трудоустройства сотрудников НИИ находится в компетенции Астраханского государственного медицинского университета в соответствии с Трудовым кодексом РФ», – отметила Ольга Полынина.

Первый заместитель председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман в ответе на запрос «Кавказского узла» сообщил, что «в компетенцию думы не входит рассмотрение вопроса о реорганизации ФГБУ «Научно-Исследовательский институт по изучению лепры». «В связи с этим данный вопрос на заседании Думы не выносился», – заметил Виталий Гутман. Он также сообщил, что в адрес думы не поступали обращения ученых и больных проказой по закрытию указанного НИИ.