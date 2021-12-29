Медработник из Невинномысска уволена из-за отказа привиться от COVID–19

29 декабря 2021, 04:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рентгенолаборанта городской больницы в Невинномысске Оксану Марченко отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться. Руководство больницы не пошло на уступки медработнику, у которой проблемы со здоровьем, несмотря на то, что до пенсии ей остался месяц и она предоставила справки о перенесенном COVID–19.

Рентгенолаборант из Невинномысска 45-летняя Оксана Марченко рассказала, что ее отстранили от работы в связи с отказом привиться от коронавируса.

«Меня отстранили 22 ноября. Я объяснила свой отказ от вакцинации тем, что у меня имеется аллергия неясного происхождения. До конца я не обследована, сейчас проверяюсь», - рассказала Марченко корреспонденту "Кавказского узла". Копия приказа об отстранении от работы за подписью главврача и начальника юридического отдела ГБУЗ СК "Городская больница" Невинномысска, а также заявления об отказе от вакцинации имеются в распоряжении «Кавказского узла».

Пенсионный фонд Ставропольского края рассчитал, что медработник должна выйти на пенсию 5 января 2022 года, однако теперь выход на пенсию откладывается на тот период, пока она отстранена от работы, рассказала Марченко. «Руководство ссылается на постановление главного санитарного врача [Ставропольского края] об обязательной вакцинации [медицинских работников]», - сказала она.

Марченко пожаловалась, что на уступки ей руководство больницы не пошло, хотя она в заявлении указала, что страдает заболеванием, но никакой альтернативы ей не предложили. "Гнут свою линию – вакцинируйся", - посетовала она.

Медработник обратилась в Госинспекцию труда в Ставропольском крае (копия заявления имеется в распоряжении «Кавказского узла»). Но там, сославшись на постановление главного санитарного врача края, нарушений в действиях работодателя не нашли, сказала Марченко. После отстранения медработник сдала кровь на антитела, тест показал их наличие в большом количестве. Марченко считает, что не представляет угрозы пациентам, кроме того, не контактирует с ними и не занимается исследованием анализов больных. «Это (результаты теста на антитела) свидетельствует о том, что я переболела коронавирусом бессимптомно. Для меня это было сюрпризом. Результаты анализа я отправила врачу, принимавшему решение об отстранении. Но никакой реакции не последовало», - рассказала Марченко.

Медработник признана предпенсионером, следует из документа, копия которого есть в распоряжении «Кавказского узла». Согласно постановлению правительства РФ, к данной категории граждан относятся лица, которым осталось пять лет до нового пенсионного возраста, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Пенсионного фонда России. Для предпенсионеров установлен ряд льгот и мер социальной поддержки федерального и регионального уровня. Федеральные льготы - это льгота по уплате имущественного и земельного налогов, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости, сказал он.

Она рассказала, что работает рентгенолаборантом с 2015 года, замужем, у нее есть «взрослая, самостоятельная дочь». Марченко пояснила, что получила статус предпенсионера в связи с тем, что работала медицинским лаборантом 7,5 лет.

По словам медработника, отстранение от работы серьезно сказалось на материальном состоянии ее семьи, она теперь не может устроиться на работу, а единственным кормильцем остался муж. «Я думала, что мне пойдут на уступки, что мой вопрос [в связи с близким выходом на пенсию] будет рассмотрен индивидуально. Никто не захотел… Руководство заявило, что для возвращения на работу мне нужно вакцинироваться либо «ждать смягчения ковид-ситуации», - рассказала Марченко.

Она написала жалобы в краевой Роспотребнадзор (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»), и Ставропольскую городскую прокуратуру. По словам Марченко, в первом госоргане она получила «отписку, в которой пересказано заявление главного санитарного врача края». Медработник рассказала, что надзорное ведомство уведомило ее, что заявление перенаправлено в Минздрав края, а это ведомство не ответило.

Марченко сказала, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 18 октября 2021 года 231-П "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае", «работники медицинских и санаторно-курортных организаций всех форм собственности» должны быть обеспечены «проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев». Медработник отметила, что постановление обязывает ее сделать прививку, однако она опасается, что вакцинация может нанести серьезный вред ее здоровью.

Руководство больницы составило список из 423 человек, которые по разным причинам не захотели прививаться, а всего в структуре медучреждения работает около трех тысяч врачей, рассказала она, предоставив копию списка в распоряжение «Кавказского узла». «Список негласный… (Впоследствии) часть людей согласилась на вакцинацию, часть уволилась, часть отстранена. У каждого свои причины отказа вакцинироваться: например, один из докторов сказал, что не доверяет вакцине... Он уволился, хотя работал в ковидной зоне», - сказала Марченко.

Противопоказанием для вакцинации является аллергия на компоненты вакцины, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Ставропольского края Наталья Тарновская. По ее словам, решение об отстранении сотрудников медучреждений принимается каждым медицинским учреждением индивидуально, при этом в ведомство не передаются данные о том, сколько сотрудников и по каким причинам были отстранены от работы. Сколько медработников в Ставропольском крае отстранены от работы в связи с нежеланием или невозможностью вакцинироваться Тарновская не уточнила, сославшись на то, что такими данными Минздрав не располагает.

Формулировка главного санэпидемврача «должны быть обеспечены проведением профилактических прививок» с точки зрения закона не обязывает руководство медучреждений отстранять врачей от работы, считает президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. "Главный санитарный врач дает рекомендации, не обязательные к исполнению. По сути, он перекладывает ответственность за вакцинацию на работодателя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, обязательность запретов и отказов при отсутствии прививок в статье 5 ФЗ 157«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсылает к Постановлению от 15 июля 1999 г. N 825 "Перечень работ, связанных с риском инфекционных заболевания требующий обязательных прививок. С изменениями и дополнениями от 24.12.2014 г.", там нет работников сфер общественного питания, бытовых услуг, торговли, финансовых организаций. "В списке три медицинских профессии, и все они связаны с забором крови. То есть это узкопрофильные врачи. И рентгенологии в законе не указано. Трудовой кодекс не подразумевает увольнения или отстранения по принципу отказа от вакцинирования. И уволить врача в рамках закона нельзя», - рассказал Трунов.

Адвокат советует Марченко обращаться в суд. «С позиции права медработник суд должна выиграть и быть восстановлена на работе», - сказал Трунов.

Адвокат пояснил, что быстрый выход рентгенолаборанта на пенсию связан с тем, что медработник работает с радиоактивными материалами. «То, что у врачей есть свинцовые фартуки, не делает их работу менее опасной. Медработник постоянно находится с источником радиоактивного излучения», - сказал Трунов.

Комментариями ГБУЗ СК "Городская больница" Невинномысска по поводу увольнения Марченко "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" ранее писал, что атаман кисловодской казачьей общины Сергей Нещерет был признан виновным в проведении несогласованной акции против принудительной вакцинации от коронавируса и QR-кодов. На акции он заявил, что введение QR-кодов является попыткой сегрегации населения, а принудительная вакцинация является нарушением прав человека.

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