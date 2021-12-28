Госпитализирован участник голодовки за освобождение Саакашвили

28 декабря 2021, 21:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На восьмые сутки проведения массовой голодовки за освобождение Михаила Саакашвили попал в больницу участвовавший в акции депутат тбилисского сакребуло Ираклий Эдзгеверадзе. В акции принимают участие до 200 человек, сообщили в пресс-центре "Единого национального движения".

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря состоялась акция протеста в Тбилиси с требованием освобождения Михаила Саакашвили, а затем представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили о начале массовой голодовки, которую они намерены продолжать до освобождения бывшего президента Грузии. 26 декабря трое участников голодовки по рекомендации врачей прекратили ее. У нескольких голодающих поднялось артериальное давление, врачи оказали им медицинскую помощь, рассказали участники акции. Вечером 27 декабря из центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" были госпитализированы еще двое голодающих.

Голодовка проводится у главного офиса "Единого национального движения", расположенного на Кахетинском шоссе на выезде из Тбилиси. Это место было выбрано представителями партии для того, чтобы не портить детям новогодние праздники и не занимать пространство на центральном проспекте Руставели перед зданием парламента, где установлена главная новогодняя елка страны.

Депутат Тбилисского сакребуло (орган местного самоуправления - прим. "Кавказского узла") Ираклий Эдзгеверадзе был госпитализирован к вечеру 28 декабря, на восьмой день голодовки. В настоящее время в акции принимают участие до 200 человек, все они находятся в палатках, разбитых во дворе центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", сообщили в пресс-центре партии корреспонденту "Кавказского узла".

Однако представители партии затруднились сообщить как точное число участвующих в голодовке людей, так и сколько из голодающих участвуют в акции с первого дня. Необходимо отметить, что голодовка, хотя и проходит публично, не является строго контролируемой, так как ее участники могут ходить в офис партии, к себе домой и по своим делам.

За здоровьем протестующих следят приглашенные оппозиционной партией врачи, которые расположили медпункт в ее офисе, где ежедневного проверяют состояние здоровья протестующих. Также у офиса круглосуточно дежурит бригада скорой помощи.

Палатки с 24 декабря закрыты для посещений журналистами, в них разрешено заходить только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. Это условие поставлено в связи с рекомендацией врачей, опасающихся за ослабленное здоровье протестующих, отметили в партии.

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком – на странице "Саакашвили под судом".