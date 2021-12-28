Театральный институт Щукина выделил десять бюджетных мест студентам из Дагестана

28 декабря 2021, 20:35

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При Театральном институте имени Бориса Щукина создается лезгинская студия, сообщил на встрече с премьер-министром Дагестана Абдулпатахом Амирхановым ректор вуза Евгений Князев. Национальные театры ощущают нехватку профессиональных актеров, поэтому такая инициатива востребована, считает директор Лезгинского театра Динара Эминова.

Как писал "Кавказский узел", Театральный институт имени Бориса Щукина периодически ведет на Северном Кавказе целевой набор студентов. Так, в 2018 году четверо студентов были отобраны в Адыгее преподавателями института для обучения на целевых бюджетных местах московского вуза.

На встрече премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова с Евгением Князевым, директором Театрального института имени Бориса Щукина, было обговорено, что десять человек поедут учиться в институт на бюджетные места по специальности "Актерское искусство", по окончании учебы они вернутся для работы в Дагестан, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства республики.

Как рассказал на встрече Евгений Князев, в 2016 году при его содействии на базе вуза была создана дагестанская студия, в которой обучалось 12 студентов из Дагестана. По завершении обучения в 2020 году они вернулись в республику.

Ректор института имени Щукина обратился в Амирханову с просьбой помочь выпускникам студии по окончании учебы в обеспечении их жильем на время работы в Лезгинском театре, который располагается в Дербенте.

"Абдулпатах Амирханов поддержал инициативу и отметил, что правительство Дагестана в обязательном порядке окажет поддержку студентам в обеспечении жильем. В настоящее время в Дербенте формируется городской фонд жилья, где будет предусмотрено служебное жилье для будущих актеров", - рассказали в пресс-службе правительства республики.

Директор государственного Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского Динара Эминова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что информация о возможности обучения в театральном институте им.Б.Щукина размещена на сайтах и в СМИ, отбор абитуриентов будет проходить в марте 2022 года в Лезгинском театре. Для этого создадут специальную комиссию.

"Проблема профессиональных кадров есть не только у нас, но и в каждом национальном театре. В Лезгинском театре есть актеры, кто хотел бы поехать учиться в Москву. Но многие семейные, с детьми, и не могут себе позволить на четыре года уехать обучаться очно", - рассказала Эминова.

В труппе театра 29 человек вместе с режиссерами и персоналом. В основном, возрастные актеры, поэтому молодые профессионалы очень востребованы, добавила она.

"Интерес у зрителей к театру есть. Премьерные спектакли проходят при полном аншлаге. У нас комфортные для творчества условия, зал на 350 мест, хорошее оснащение", - сказала директор театра.

По ее словам, если будут отобраны для поступления в вуз десять одаренных абитуриентов, нет гарантии, что все они пройдут конкурсные испытания в институте и поступят.

"Если они станут студентами, то обучение будет целевое, бюджетное, за счет федеральных средств. Им положено проживание в общежитии, но своего общежития у театрального института Щукина нет, надо платить 15 тысяч за другое общежитие. Депутат Народного собрания Дагестана Имам Яралиев взял на себя эти расходы, ежемесячно в течение четырех лет обучения он будет выделять 20 тысяч рублей на каждого студента, эта сумма включает 15 тысяч за жилье и 5 тысяч в качестве стипендии", - рассказала Динара Эминова.

После окончания обучения будет подписан трехсторонний договор между выпускником вуза, институтом и Лезгинским театром. Согласно документу, актер будет обязан не менее трех лет отработать в театре, иначе часть федеральных средств придется вернуть в бюджет, уточнила она.

Касаясь вопроса предоставления выпускникам вуза жилья, Эминова отметила, что проблема актуальна, так как театр располагается в Дербенте, а актер может быть зарегистрирован в других населенных пунктах республики.

"Премьер-министр Дагестана пообещал разместить выпускников в муниципальном жилищном фонде, где не надо платить аренду, а есть только оплата за коммунальные услуги", - сказала Эминова.

В Дагестане работают девять национальных театров, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве культуры республики.

Это Русский драматический театр им.М.Горького, Аварский музыкально-драматический театр им.Г.Цадасы, Кумыкский музыкально-драматический театр им.А.-П.Салаватова, Даргинский музыкально-драматический театр им.О.Батырая, Лакский музыкально-драматический театр им.Э.Капиева, Лезгинский музыкально-драматический театр им.С.Стальского, Азербайджанский драматический театр, Ногайский драматический театр и Табасаранский драматический театр.