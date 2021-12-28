28 декабря 2021, 16:26

Силовик осужден по делу о гибели людей на Волге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил бывшего начальника линейного отдела полиции в речном порту Волгограда к 3,5 годам условно. Силовик не помешал капитану катамарана, который не имел права на управление судном, взять на борт пассажиров и отплыть от берега, что привело к гибели людей при столкновении баржи и катамарана на Волге, сообщил сегодня Следком России.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань-12" и буксир "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. Суд в Волгограде счел, что в гибели людей при крушении катамарана виноват один из погибших - капитан Дмитрий Хахалев. По версии следствия, Дмитрий Хахалев был пьян и проигнорировал сигналы с буксира. 24 октября 2020 года суд подтвердил законность уголовного преследования начальника линейного отделения полиции в порту Волгограда, который, по мнению следствия, должен был заранее отстранить Дмитрия Хахалева от управления катамараном и тем самым предотвратить трагедию.

Бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда управления МВД России на транспорте обвинялся в злоупотреблении полномочиями, сообщил сегодня Следком России.

Следствием и судом установлено, что начальник полиции речпорта Волгограда в июне 2018 года знал,  что капитан катамарана  управляет не зарегистрированным маломерным судном "Елань 12", не имея при этом навыков судовождения и документов на право управления. Однако силовик  не пресек его действия  "в том числе, и по причине личной заинтересованности, поскольку находился ( с ним) в приятельских отношениях", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд признал бывшего начальника управления полиции  виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года, проинформировал сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 5 февраля Дзержинский райсуд Волгограда признал сотрудников Госинспекции по маломерным судам МЧС России Сергея Петрова и Елену Белякову виновными в превышении должностных полномочий в связи с гибелью пассажиров катамарана. Оба были приговорены к трем годам колонии, но наказание Беляковой отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет – до 31 января 2028 года. Следствие сочло Леонида Жданова – владельца лодочной станции, с которой вышел на Волгу катамаран, – причастным к гибели людей в июне 2018 года. Жданов был обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 10 июня 2020 года суд оправдал его, но апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор. 16 июля стало известно, что суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Волгоградский облсуд  в сентябре оставил приговор в силе.

Примечание:

"Свидетели опровергли выводы экспертизы по делу о крушении катамарана на Волге", "Свидетель поставил под сомнение версию следствия о крушении катамарана на Волге", "Сотрудники госинспекции по маломерным судам осуждены по делу о гибели пассажиров катамарана на Волге".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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