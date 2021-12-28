Уроженка Кубани осуждена по делу о финансировании терроризма

28 декабря 2021, 12:55

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Южный окружной военный суд приговорил к семи годам заключения уроженку Краснодарского края Ольгу Петрову, признав ее виновной в финансировании терроризма. Защита назвала приговор предвзятым и анонсировала подачу апелляции.

Как сообщал "Кавказский узел", 36-летняя Ольга Петрова и ее защита утверждали, что фигурирующие в деле переводы она совершала поставщику товаров народной медицины. Само дело основано на показаниях осужденного за причастность к содействию террористической деятельности Сагида Казимагомедова, заявившего о давлении, но суд не принял это во внимание, указал адвокат. По словам родных, силовики начали преследование семьи после принятия Петровой и ее сестры ислама.

Дело 36-летней Ольги Петровой, обвиняемой в финансировании терроризма, рассматривал Южный окружной военный суд с августа 2021 года. Ей вменена часть 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ, которая по действующей редакции кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Южный окружной военный суд удовлетворил требование обвинения приговорить к семи годам заключения Петрову. Несмотря на то, что Петрову обвиняли в переводе денег лицу, которое уже в последующем, якобы организовывало финансирование террористов в Сирии, суд назначил ей наказание выше срока, который получил ее контрагент Сагид Казимагомедов, осужденный ранее на пять лет лишения свободы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Казимагомедов – единственный свидетель обвинения, показания которого относились непосредственно к инкриминируемым ей переводам. Показания в отношении Петровой он давал будучи под следствием и после вынесения приговора в отношении него. В суде по делу Петровой он опроверг версию следствия, сообщил, что деньги, которые переводила Петрова на его карту, были оплатой за товар, который она покупала с его супругой в магазине, рассказала адвокат Гаяне Малхасян.

Защита заявляла, что помимо показаний, добытых следствием под давлением на свидетелей, в деле не было доказательств вины Петровой, ни в виде переписки в мессенджерах и соцсетях, ни в виде записи телефонных соединений Петровой.

"Оглашена резолютивная часть, суд назначил наказание в виде семи лет колонии общего режима. Наказание несоразмерное, обжалование впереди. Пока неизвестно, чем суд мотивирует это решение, но полагаем, что суд не принял во внимание показания, которые были озвучены свидетелями на судебном заседании, а положил в основу показания, полученные от них во время следствия", – сказала в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаяне Малхасян.

Напомним, что ранее адвокат указывала, что во время предварительного расследования дела в отношении Петровой следствие допустило множество нарушений. "Изначально ничего не проверялось, ходатайства отклонялись, затем были проведены и дополнительные допросы Петровой, и очная ставка с Казимагомедовым, отказано в проведении очной ставки с его супругой, с которой у Петровой были торговые отношения. Жалобу на действие следователя о возбуждении в отношении Петровой уголовного дела подавала в суд, затем в апелляцию, результат отрицательный. На меня давление не оказывалась, на Петрову – были неоднократно попытки склонения к сотрудничеству со следствием, психологическое принуждение к признанию вины. Также отказано было в допросах лиц, которым было известно о ее торговле", – рассказала ранее Малхасян корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".