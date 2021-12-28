Пенитенциарная служба подтвердила решение оставить Саакашвили в госпитале

28 декабря 2021, 11:09

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После стычки Михаила Саакашвили с конвоирами при попытке перевести его в тюрьму состояние политика ухудшилось, объяснила Пенитенциарная служба Грузии решение оставить Саакашвили в госпитале. Бывший президент заявил, что пережил гипертонический криз.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 декабря Михаила Саакашвили попытались перевести в тюрьму из военного госпиталя в Гори, где он проходит курс лечения после голодовки. Политик оказал сопротивление конвоирам и потерял сознание, рассказал он представителю омбудсмена после инцидента. По словам представителя омбудсмена, госпиталь приостановил перевод Саакашвили до стабилизации его состояния.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Сразу после ареста политик проводил 50-дневную голодовку, которую прекратил, добившись перевода в военный госпиталь, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале после стычки с конвоирами, подтвердила Пенитенциарная служба. "В связи с большим общественным интересом сообщаем, что 27 декабря этого года, после завершения лечения осужденного Михаила Саакашвили, медперсоналом было принято решение о выписке Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя. Михаил Саакашвили не подчинился законным требованиям Специальной пенитенциарной службы о переводе его в изолятор №12 Рустави. По причине беспокойства он испытывал колебания давления, что привело к решению Специальной пенитенциарной службы временно отложить законную меру перевода", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте.

Адвокат Саакашвили Ника Гварамия зачитал около военного госпиталя письмо политика, в котором тот сообщил, что попытка забрать его из палаты привела к резкому ухудшению состояния.

"Мне сообщили, что переводят, но не сказали, куда. Я потребовал, чтобы у меня проверили давление и пульс, давление было 180, а при повторном измерении уже 200/110. Мое нормальное давление – 120/80. Это был, на мой взгляд, гипертонический криз. Я никогда не был в таком состоянии в плане давления и пульса. После этого меня попытались перевести силой, я оказал сопротивление, после чего отключился и определенный промежуток не помню. Когда я пришел в сознание, возле меня стоял врач и сказал, что меня никуда не переводят и я остаюсь в госпитале. Мне также сказали, что ко мне пустят моих врачей, но их не впустили", - цитирует сегодня сообщение Саакашвили "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, в день рождения Саакашвили, 21 декабря, его сторонники вышли на акцию протеста в Тбилиси с требованием освободить политика. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" 21 декабря объявили о начале массовой голодовки, которую они намерены продолжать до освобождения Саакашвили. Активисты начали устанавливать палатки для участников голодовки около офиса партии. 22 декабря несколько десятков человек из регионов Грузии присоединились к голодовке.

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком – на странице "Саакашвили под судом".