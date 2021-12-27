Арестован организатор нелегальной вечеринки в Ростове-на-Дону

27 декабря 2021, 21:58

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Организатор подпольной вечеринки, участников которой разогнали в Ростове-на-Дону силовики, арестован на 11 суток за мелкое хулиганство.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 25 на 26 декабря в центре Ростова-на-Дону силовики обыскали участников подпольной вечеринки. Они заподозрили организаторов в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, однако закрыли мероприятие за нарушение ограничений и продажу нелегального алкоголя, сообщили местные журналисты.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону сегодня рассмотрел дело организатора подпольной вечеринки и признал его виновным в мелком хулиганстве.

"Денис Рудницкий признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

"Судом установлено, что Рудницкий 26 декабря 2021 года в 02 часа 00 минут, находясь возле дома, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, улица Береговая, дом 67, выражался нецензурной бранью в общественном месте, нарушал общественный порядок, хватался за форменное обмундирование сотрудников полиции, пытался скрыться бегством", - сообщили в пресс-службе.

Ранее издание "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал Don Mash сообщило, что организаторами вечеринки признали Дениса Рудницкого из Азова и "Марию, известную под псевдонимом Маро". "Организаторов подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и вовлечении в них несовершеннолетних. Кроме того, в заведении нелегально торговали алкоголем", - писало издание.

Комментариями Дениса Рудницкого и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.