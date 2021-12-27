27 декабря 2021, 17:01

Суд признал законным прекращение дела против Натальи Стришней

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону сегодня оставил без удовлетворения жалобу адвоката бизнесмена Александра Исюка на прекращение уголовного дела о вымогательстве в отношении члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней.

Как сообщал "Кавказский узел", Наталья Стришняя была задержана 29 июня 2019 года по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". По версии следствия, в 2010 году Наталья и Иван Стришние совместно с бизнесменом Федором Стрельцовым, который находится в международном розыске, заставили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 74 миллиона рублей. В марте 2020 года по этому делу был обвинен и бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз. В феврале Ростовский облсуд на два месяца продлил сроки домашнего ареста Наталье Стришней, а также ее брату. О прекращении дела стало известно в июле. 9 июля суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу предпринимателя Александра Исюка по подозрению в ложном доносе о вымогательстве у него крупной суммы денег, в декабре его арест был продлен до 5 февраля 2022 года.

"10 сентября года в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступила жалоба, поданная в интересах Александра Исюка, о признании незаконным постановления о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Цапка, Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова, Владимира Алексеева, Натальи и Ивана Стришних, по которому Исюк был признан потерпевшим. Сегодня Ленинский районный суд, рассмотрев жалобу заявителя, выслушав мнение сторон и исследовав представленные материалы надзорного производства, оставил жалобу адвоката без удовлетворения. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

Комментариями Александра Исюка и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Вячеслав Цеповяз был признан виновным по делу об убийстве бандой Цапка 12 человек в ноябре 2010 года в станице Кущёвской Краснодарского края. Его приговорили к 20 годам колонии. Он отбывал наказание в Амурской области, но после публикации в СМИ свидетельств о комфортной жизни в заключении его перевели в Хабаровск. В июле 2019 года начальник колонии в Амурской области и его заместитель были обвинены в превышении полномочий.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" была опубликована справка "Дело банды Цапка".

Примечание:

"Атмосфера страха сохранилась в Кущевской спустя годы после суда над бандой Цапков", ""Новая газета" указала на очередной виток передела кущевских земель", "Цеповяз и Стришняя заподозрены по делу об убийстве главы Кущевского района".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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