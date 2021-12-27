Полиция отказалась расследовать избиение пассажирки трамвая в Краснодаре

27 декабря 2021, 10:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователь вынес постановление об отказе возбудить уголовное дело о нападении на жительницу Краснодара, которую избили в трамвае за отсутствие маски. Защита решила обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", о нападении пассажиров трамвая в Краснодаре на женщину из-за ее отказа надеть медицинскую маску стало известно 15 ноября. На видео, снятых очевидцами, было видно, как мужчина и несколько женщин в масках пытаются выгнать пассажирку без маски, а затем другая женщина бьет ее руками и ногами.

В полиции отказались возбуждать уголовное дело об избиении пассажирки трамвая Лады Кирьяновой, сообщили в пресс-службе адвокатского бюро "Правовой статус".

Адвокат пострадавшей Алексей Иванов пояснил, что из-за полученных травм женщина все еще находится на больничном, и защита планировала приобщить к делу результаты лечения, но полиция вынесла отказное постановление.

"При этом отказ ничем по существу не мотивирован — ведь полицейские даже не установили и не опросили тех самых пассажиров, которые линчевали Ладу... Да и кондуктора тоже никто не опрашивал. То есть никаких мер предварительного расследования предпринято не было, Лада ещё на больничном, а в возбуждении дела уже отказано!" — сказал адвокат.

По его словам, защита будет добиваться отмены отказного постановления, сообщило 26 декабря "Юга.ру".

Инцидент в трамвае произошел 13 ноября. У женщины не было с собой маски, в связи с чем водитель объявила, что трамвай дальше не поедет. Пассажиры трамвая начали оскорблять женщину и требовать, чтобы она вышла из салона, после драки пассажирке без маски пришлось выйти из трамвая и обратиться за медицинской помощью, сообщило месяц назад, 26 ноября, KrasnodarMedia.

По словам Алексея Иванова, его подзащитную привлекли к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) за отсутствие маски.

Юрист выразил возмущение тем, что вместо возбуждения уголовного дела силовики привлекают к ответственности саму пострадавшую. Он уточнил, что инцидент зафиксирован и побои сняты официально. "Ненадетая маска не лишает человека права на неприкосновенность, права на здоровье, права не быть подвергнутым насилию", — привело его слова агентство.