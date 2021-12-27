Затопленный двор дома в Краснодаре. Скриншот публикации "Типичный Краснодар" https://www.instagram.com/p/CX9U6ytI2_M/

27 декабря 2021, 04:13

Жители Краснодара пожаловались на подтопление улиц сточными водами

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Улицы Краснодара затапливает сточными водами, и власти эту проблему не решают, сообщили пользователи Instagram.

В Instagram-паблике "Типичный Краснодар" вечером 26 декабря опубликовано фото одной из улиц города, залитой сточными водами. "Улицу Очаковскую топит нечистотами уже месяц", - говорится в описании фотографии. Публикация за четыре часа набрала 654 отметки "Нравится" и 35 комментариев.

Пользователи соцсети отметили, что подобная картина наблюдается не только на улице Очаковской. "Очаковская? А Куликово поле, Ратной славы, Измаильская? Эта вся клетка - сплошная катакомба!" - возмущается kekcuk_2013.

"Не только, и Тепличная тоже тонет. Особенно проулок в школу, и дворы", - отметила ewgesha2cherni.

"П. Метальникова, 26 тоже бьет ключ уже два дня", - сообщил evgeny_,saprykin.

"Так она со дня застройки в [нечистотах]. Еще и с ипподрома воняет", - отметил aleksandorich8359.

Скриншот комментария к публикации в Instagram-паблике ''Типичный Краснодар''. https://www.instagram.com/p/CX9U6ytI2_M/"Отличный район, только противогазы надо покупать", - иронизирует vova558.

"Кавказский узел" и ранее писал о том, что жители разных районов Краснодара жалуются на подтопление улиц и дворов канализационными стоками. Так, в феврале местные жители опубликовали видео затопленной улицы Солнечной. По их мнению, в этом виновата непродуманная застройка города.

В 2019 года блогер-урбанист Илья Варламов обозначил в числе главным проблем Краснодара необходимость улучшить инфраструктуру общественного транспорта и хаотичные парковки. Пользователи соцсетей, комментируя публикацию Варламова, пожаловались также на непродуманную застройку, плохие дороги, отсутствие ливневок и пробки.

Примечание:

"Визит Варламова в Махачкалу назван "жестом отчаяния" Дадаева", "Журналисты назвали транспортный кризис в Махачкале экзаменом для Дадаева", "Жители Ростова-на-Дону призвали власти спасти от разрушения "Дом Кисина".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 декабря 2021, 08:04

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