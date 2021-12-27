Минздрав Грузии выступил против открытия ночных клубов

27 декабря 2021, 01:19

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Открытие ночных клубов сыграет негативную роль в распространении нового штамма коронавируса "омикрон", заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии с 1 декабря для посещения общественных заведений стало обязательным использование "зеленых паспортов". Без этого паспорта нельзя, в частности, посещать заведения общепита, театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры, фитнес-центры и гостиницы. 22 декабря владельцы и сотрудники ночных клубов провели в Тбилиси акцию протеста, на которой потребовали разрешить работать и пригрозили масштабными акциями протеста.

5 декабря стало известно, что популярный ночной клуб "Хиди" в Тбилиси был оштрафован более чем на три тысячи долларов и опечатан из-за проведения запрещенного массового развлекательного мероприятия. На фоне требований владельцев и работников ночных клубов разрешить работать 25 декабря три клуба "Бассиани", "Хиди" и "Мткварзе" были закрыты за нарушения антиковидных ограничений.

Министерство здравоохранения отказалось поддержать инициативу открыть ночные клубы, заявила 26 декабря журналистам заместитель министра Тамар Габуния. По ее словам, в настоящее время очень высоки риски распространения штамма "омикрон", и открытие ночных клубов является еще одним риском, пишут "Новости-Грузия".

За сутки 26 декабря в Грузии выявлено 1661 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 924 368. За сутки от коронавируса умерли 69 человек, а общее число смертей от COVID-19 в стране достигло 13 512, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте Stopcov.Ge.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".