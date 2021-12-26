Власти Турции проигнорировали претензии Кадырова

"Об этом говорят обе стороны, и российская даже это подчеркивает. Противоречия не ограничиваются всеми известными вопросами Украины, Сирии, Ливии, Крыма - есть и более мелкие вещи. Но при том уровне взаимодействия, который достигнут, не всегда стороны хотят публично воздействовать друг на друга и добиваться каких-то шагов в процессе формирования этого сложного процесса. Для этого используют какие-то неформальные формы диалога, обмен мнениями, в том числе и на уровне глав государств, и на более низком, неформальном, теневом. Думаю, в случае с Кадыровым мы видим одну из форм такого взаимодействия. И таким образом обе из сторон этого сложного, многоуровневого процесса коммуникации сообщают какую-то свою позицию по проблемным вопросам сотрудничества", - сказал он 25 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

Особенностью турецкой дипломатии является игнорирование в публичном пространстве вопросов, которые не требуют более высокого уровня решения, отметил Мухаметов. "Мы это видим, например, в заявлениях Маргариты Симоньян, которая, очевидно, не от себя лично выдвигает на центральных каналах территориальные претензии к Турции. Турция публично ни на то, ни на другое не реагирует и предпочитает это решать также в неформальном ключе. Видимо, проблемы, которые стороны решают, не заслуживают того, чтобы выносить это на более высокий уровень. Со стороны Кадырова - это задача таким образом воздействовать на Турцию, для него ситуация с парком оказалась очень своевременной, потому что понятно, что скандал с задержанием лиц, которых турецкие спецслужбы и полиция связывают с руководством Чечни, обвиняя в покушении на чеченцев-политэмигрантов, проживающих в Турции, является для него менее приятной историей", - считает политолог.

8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталии задержали шесть человек: четверых россиян, украинца и узбека. 20 октября суд в Стамбуле заключил их под стражу по обвинению в политическом и военном шпионаже. Сразу же после задержания в Турцию с неофициальным визитом отправился глава Чечни Рамзан Кадыров со своим министром печати Ахмедом Дудаевым. Постфактум Дудаев представил поездку как попытку Кадырова встретиться со своими критиками из числа представителей чеченской диаспоры Турции. Одной из предполагаемых целей киллеров был блогер Хасан Халитов, в 2020 году оказавшийся свидетелем подготовки покушения на журналиста Георгия Габунию, в прямом эфире телевидения нецензурно оскорбившего российского президента Владимира Путина, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Мухаметов считает, что наиболее острым вопросом во взаимодействии между двумя странами сейчас становится Украина. "Украина стала одним из острых камней преткновения российско-турецких отношений. У Турции особые отношения и с Украиной, и с Россией, ей не выгодно сильно осложнять взаимодействие со странами, и несмотря на то, что они находятся в глубоком клинче, Турция старается балансировать", - сказал собеседник.

При этом Мухаметов указал и на более глобальные вопросы взаимодействия между Россией и Турцией. "У Турции и России есть задача гораздо более крупная и важная, чем какие-то осложняющие моменты по Украине и Сирии, из-за которых они стали бы ругаться. Вопросы глобального взаимодействия с Западом, поиск своего места в новой системе международного порядка, вопросы отношений с НАТО. Ради этих приоритетных вопросов они не будут портить отношения по причине того, что какой-то муниципалитет одного из городов, будь то по инициативе жителей этого района или по собственной инициативе, открыл парк Дудаева. Это не то, ради чего на карту будет поставлен весь смысл российско-турецких взаимоотношений последних двадцати лет", - считает политолог.

Джохар Дудаев – генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, первый президент Ичкерии (1991-1996), верховный главнокомандующий в период первой чеченской войны. Джохар Дудаев был убит в ночь на 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу, говорится в его биографии, опубликованной на "Кавказском узле". Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование, созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в 2000 году. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия – не то же самое, что запрещенная в России организация "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана судом террористической, указано в справке о ЧРИ, подготовленной "Кавказским узлом".

Мухаметов отметил, что у Турции есть вопросы, которые ее беспокоят и накладывают свой отпечаток на межгосударственные отношения. "К слову, Турция тоже очень недовольна и постоянно по официальным и неформальным каналам дает понять, что наличие в России легально работающего представительства YPG, связанной с террористами PKK (РПК, Рабочая партия Курдистана) - это неприемлемо. Но при этом ни на характер, ни на глубину стратегического взаимодействия между Турцией и Россией это влияния не оказывает и не мешает. В России признаны экстремистскими и чуть ли не террористическими труды сообщества читателей книг великого турецкого богослова Саида Нурси, которого Эрдоган в свое время публично называл «совестью нации», и Турция об этом знает. И диянет (управление по делам религии) постоянно выступает в защиту этих книг, а Анкара постоянно дает понять по неформальным каналам, что подобное неприемлемо, должно решаться и омрачает позитивный фон российско-турецких отношений", - заключил эксперт.

После смерти турецкого просветителя, мыслителя, философа и политика Саида Нурси (1878-1960) его последователи образовали движение "Нурджулар", признанное экстремистским и запрещенное в России решением суда. Книги Нурси вошли в общероссийский список печатных и иных материалов, признанных судом экстремистскими.

Резкое заявление Рамзана Кадырова не отражает какие-либо изменения в отношениях между Россией и Турцией, считает основатель проекта "Голос Турции" Сахиб Бекир.

"Кадыров - очень эмоциональный чиновник. То, что он отлавливает по всей России школьников, которые что-то нелестное сказали в его адрес - тому доказательство. И Кадыров зол на власти Турции вовсе не из-за парка именем покойного Джохара Дудаева, а за то, что ранее турецкая разведка задержала шестерых российских агентов, где многие были чеченцами и, скорее всего, людьми Кадырова. Неспроста после этого Кадыров прилетел в Турцию, пытаясь решить этот вопрос, но не получилось, из-за чего злость его к властям Турции только усилилась. Это и есть главная причина", - рассказал Бекир корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров в обращении к Эрдогану заявил, что Чечня оставляет за собой "право на ответные действия", пригрозив увековечить в Грозном имя Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем. "Например, в таком случае вполне логично и политически «зеркально» с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем", – написал глава Чечни.

Собеседник заявил, что "не замечать" выпады уровня Рамзана Кадырова - это принципиальная позиция турецкой власти. "Политики в Турции считают для себя низким участвовать в дискуссии такого уровня. Некоторые СМИ этому заявлению уделили внимание. Но при этом я уверен, что время, когда подобные силы могли чувствовать себя свободно в Турции и убивать наших гостей, мухаджиров (политэмигрантов), осталось позади. Особенно, когда МВД Турции возглавил Сулейман Сойлу. Потому, помимо российских киллеров и агентов, идут массовые аресты и по иранской, и израильской агентуре. Россия в этом не одинока", - сказал он.

Журналист отметил, что реакция пресс-секретаря Дмитрия Пескова была связана не с открытием парка Дудаеву, а с заявлением Кадырова, поскольку ранее в стране уже открывали множество объектов, посвященных ему. "Именем Джохара Дудаева назван не один парк. Есть улицы, мечети, выпускают книги о жизни Джохара Дудаева на турецком и много чего еще. Ведь около половины из всех чеченцев в Турции переехали во время второй чеченской кампании. Совершенно понятно, почему в Турции открывают парки, называют улицы, мечети в честь Джохара Дудаева, а не именем Ахмата Кадырова, например. Между Турцией и Россией существуют гораздо более существенные темы для обсуждения. Для Турции это вопросы, связанные с Сирией, где около границ страны орудуют террористы ОНС (сирийское ответвление РПК), и Турция не забыла о роли и помощи России режиму Башара Асада, в результате которой погибли десятки турецких солдат. В свою очередь, России не нравится активное укрепление отношении Турции с Украиной, особенно в военно-техническом направлении, это сильно раздражает и нервирует Кремль. Но при этом стороны пытаются находить компромиссы и продолжать сотрудничество. Не считаю, что Кадыров выразил свое недовольство, дождавшись отмашки из Кремля", - заключил Сахиб Бекир.

Во всем турецком обществе и особенно среди потомков выходцев с Северного Кавказа отношение к первому президенту Чеченской Республики Ичкерия исключительно трепетное, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший президент "Стамбульской ассоциации объединенного Кавказа" Наиль Сонмез. По его словам, "граждане Турции, а также мухаджиры с Северного Кавказа, проживающие в Турции, еще в 1994 году выразили большую симпатию и восхищение" Джохару Дудаеву. "Турки - это мусульманская нация, а потому мы никогда не жалели сил для поддержки чеченцев, которых считали продолжателями дела великого лидера Кавказа имама Шамиля, известного в Турции как «Кавказский орел». Даже по прошествии тридцати лет это сочувствие не ослабло", - сказал он.

При этом, по словам Сонмеза, то, что парк назвали именем Джохара Дудаева - не первый случай. "Во многих провинциях и районах Турции есть десятки парков, улиц, кварталов, улиц, школ и зданий, которые носят его имя", - отметил он.

Последние слова Кадырова о Дудаеве были встречены в Турции негативно, заявил Сонмез. "Граждане выразили свою реакцию на это <...> на платформах социальных сетей. Власти Турции не проявляют публично какого-то отношения к этому вопросу - ни в прессе, ни за кулисами. Преобладает полная тишина. Отсутствие внимания СМИ к этим вопросам и каких-либо комментариев приводит к тому, что четкое отношение или возможный ответ турецких властей не отражаются на публике. Взаимные шаги, такие, как комментарии представителей России, заявления главы Чечни и молчание Турции на этом фоне, усиливают убеждение, что за кулисами ведутся переговоры", - сказал Сонмез.

При этом он отметил, что молчание Турции не развязывает руки российским силовикам и не способствует действиям Кадырова на территории Турции. "Стоит особо подчеркнуть, что в последнее время Турция пошла на изменение политики в этом отношении. Информация о том, что в октябре в Стамбуле и Анталии были задержаны шесть российских агентов за «политический и военный шпионаж», а в декабре прошлого года были задержаны и депортированы двое российских граждан, которые следили за военными объектами компании «Байкар» в Анкаре, производящей турецкие «Байрактары ТБ2» является доказательством этого изменения политики", - считает Сонмез.

При этом в Турции обратили внимание на то, что ни чеченские власти, ни официальные представители России не высказали свою позицию по поводу истории с задержанием шести лиц, которых спецслужбы страны подозревают в подготовке политических убийств. "Позиция Пескова и Кадырова не озвучивалась ранее по десяткам объектов, парков и улиц в Турции [названных в честь Дудаева]. Стоило бы прокомментировать и поимку по подозрению в политическом и военном шпионаже шести российских агентов в Стамбуле и Анталии, а также совсем свежее задержание 16 декабря в Хакасии двух турецких журналистов - Назгюль Кенжетай и Эмина Карачака, снимавших документальные фильмы о малочисленных тюркских народах России. Также примечательно, что все эти события произошли сразу после «двусторонней» встречи президента Турции Эрдогана и президента России Владимира Путина 29 сентября в Сочи, которая не имела никаких результатов", - отметил Наиль Сонмез.

Турецкие журналисты Назгюль Кенжетай и Эмин Карачак были задержаны в Хакасии за нарушение правил въезда в Россию. Согласно постановлению суда, они снимали видеосюжеты для дальнейшей публикации в турецких и казахских СМИ, но не имели официальной аккредитации иностранных журналистов, а в Россию въехали под видом туристов. 24 декабря стало известно, что суд принял решение отпустить их из центра временного содержания и разрешить самостоятельно покинуть Россию, пишет "Новая Хакасия".

По словам Сонмеза, в турецком обществе к главе Чечни относятся чаще отрицательно. "В Турции Кадыров не имеет ни малейшей репутации ни у бюрократов, ни у политиков, ни у народа, и никогда не имел. Вряд ли это случится и после этого [заявления]", - сказал он.

Заявления Кадырова или его муфтия никак не скажутся на отношениях Турции с Чечней, поскольку их не существует, добавил Сонмез. "Никаких экономических и социальных отношений, которые могли бы пострадать от бестактных заявлений Кадырова, между Чечней и Турцией не существует. Мы можем с уверенностью сказать, что у Кадырова нет ничего серьезного в отношениях с [турецкими] государственными властями. Мы знаем, что при строительстве мечетей в Чечне турецкое государство не оказывает никакой финансовой поддержки. Эти мечети были построены турецкими строительными компаниями, полностью финансируемыми Путиным и работающими независимо от государства", - заявил собеседник.

Он сообщил о попытках воздействия Рамзана Кадырова на турецкое общество через ангажированных "журналистов". "Была пара журналистов. Они получали финансирование от Кадырова, пытались называть его «достойным, мужественным, верным слову и порядочным руководителем республики». Но круги, которые прекрасно знают суть этой пиар-работы, просто смеются над этими усилиями", - отметил общественник.

Он также добавил, что в последнее время наметился ряд факторов, которые осложняют отношения между Россией и Турцией, в частности военный конфликт в Сирии, отношения с Украиной и Польшей. "Эти и подобные события становятся важными факторами, приводящими к обострению отношений. К ним можно добавить арест шести россиян, обвиняемых в военном и политическом шпионаже и подготовке политических убийств противников Кадырова. Мы можем интерпретировать заявления Пескова, как стратегический шаг в свете этих событий. Но дело в том, что здесь никто не воспринимал заявления Кадырова и муфтия Салаха Межиева всерьез. Можно сказать, что несмотря на то, что Россия и Турция являются сторонами исторического соперничества, в отношениях стороны стараются поддерживать взаимный баланс. И после временных обострений позже они приходят к общему языку. Нетрудно предположить, что отношения этих двух держав в постоянно изменчивой географии будут развиваться в таком векторе и далее", - заключил собеседник.