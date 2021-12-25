Жительница Махачкалы заподозрена в мошенничестве при получении соцвыплат

25 декабря 2021, 15:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

55-летняя махачкалинка подозревается в том, что получала выплаты по инвалидности на основании подложных справок.

По версии следствия, с июня 2016 года по июль 2018 года подозреваемая, представив в отделение Пенсионного фонда в Дагестане подложные справки о прохождении медико-социальной экспертизы и присвоении группы инвалидности, получила социальную пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты в размере свыше 260 тысяч рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении женщины возбуждено дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере). "В ходе следствия будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба, причиненного действиями подозреваемой Пенсионному фонду России", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре две жительницы Левашинского района Дагестана были заподозрены в махинациях с пенсиями. По данным следствия, Пенсионный фонд по фиктивным документам выплатил им более 860 тысяч рублей.