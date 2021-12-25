Возобновлено движение на трассах Ростовской области

25 декабря 2021, 14:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Введенные ранее ограничения на движение машин по дорогам в Верхнедонском, Морозовском и Шолоховском районах сняты, сообщили в региональном ГИБДД.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня на трех дорогах Ростовской области был ограничен проезд для общественного транспорта, дорожные службы устраняли последствия снегопада. Дороги были закрыты в Верхнедонском, Морозовском и Шолоховском районах.

В Ростовской области сняты ограничения на движение транспорта, введенные ранее из-за непогоды, сообщило сегодня онлайн-издание "Дон24. Ру" со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

"Ограничения на всех дорогах сняты", – привел сегодня ТАСС слова сотрудника регионального ГИБДД.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону идет дождь при температуре +4 градуса, ветер скоростью 7 метров в секунду. Вечером ожидается дождь со снегом, температура понизится до -2, ветер усилится до 8 м/с. 26 декабря вновь ожидаются осадки в виде дождя и снега при температуре +1, скорость ветра снизится до 3 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.