Сайты органов исполнительной власти Дагестана подверглись DdoS-атаке

25 декабря 2021, 13:53

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Хакеры атаковали сайты органов исполнительной власти Дагестана, сообщили сегодня в правительстве республики.

"В настоящее время министерством цифрового развития Республики Дагестан проводятся технические работы по восстановлению функционирования сайтов", - цитирует пресс-службу правительства Дагестана "Интерфакс" в 13.10 мск.

Сколько именно ресурсов атакованы - не уточняется. Сайты правительства Дагестана и администрации Махачкалы на 13.40 мск работают.

"Кавказский узел" писал, что сайты органов власти Дагестана подвергались атакам в 2013 году. В пресс-службе президента Дагестана тогда заявили, что атаки идут из трех источников, расположенных на территории Канады, Объединенных Арабских Эмиратов и России.