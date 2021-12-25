25 декабря 2021, 13:53

Сайты органов исполнительной власти Дагестана подверглись DdoS-атаке

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Хакеры атаковали сайты органов исполнительной власти Дагестана, сообщили сегодня в правительстве республики.

"В настоящее время министерством цифрового развития Республики Дагестан проводятся технические работы по восстановлению функционирования сайтов", - цитирует пресс-службу правительства Дагестана "Интерфакс" в 13.10 мск.

Сколько именно ресурсов атакованы - не уточняется. Сайты правительства Дагестана и администрации Махачкалы на 13.40 мск работают.

"Кавказский узел" писал, что сайты органов власти Дагестана подвергались атакам в 2013 году. В пресс-службе президента Дагестана тогда заявили, что атаки идут из трех источников, расположенных на территории Канады, Объединенных Арабских Эмиратов и России.

Примечание:

"YouTube заблокировал видео о тайной недвижимости окружения Кадырова", "Иван Шувалов признан виновным в кибератаках на сайт "БлогСочи"", "В Дагестане парализована работа ряда государственных сайтов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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