Законы о QR-кодах: долгий путь через Госдуму

25 декабря 2021, 03:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Внесенные 12 ноября 2021 года российским правительством в Госдуму законопроекты встречены протестами во многих регионах России. Что с ними происходит в парламенте, какую позицию занимает президент и сколько граждан России выступает против, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Принять нельзя отложить

Владимир Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сказал, что законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами, и власти постараются не допустить "никаких опрометчивых решений". Сразу же после выступления Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решения по законопроектам о введении QR-кодов на транспорте и поправках в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут приниматься «исходя из ответов на вопросы общества» . 13 декабря 2021 года Госдума и Минтранс решили отложить рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.

14 декабря 2021 года комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении, предложив ко второму чтению ввести в документ ряд поправок. 16 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (распределение голосов: за — 329, против — 87, воздержался 1). Появление во время слушаний плаката «КПРФ против QR-фашизма!» привело к потасовке между депутатами.

«За» проголосовали Единая Россия и ЛДПР, против КПРФ и Справедливая Россия .

20 декабря Совет Госдумы создал рабочую группу для исполнения поручения президента о доработке законопроекта. По планируемому правительством графику обсуждение продлится месяц до второго чтения. Источник «Ведомостей» в Госдуме утверждает, что по плану оно пройдет 18 января 2022 года, а третье уже 19 января. «Закон вполне может успеть вступить в силу до 1 февраля, когда, по его нынешней редакции, и должны начать действовать обязательные QR-коды. Но это полностью ликвидирует переходный период», - отмечает собеседник издания .

В переходном периоде в качестве послабления предполагалось разрешить гражданам до 1 февраля предъявлять QR-код отрицательного ПЦР-теста.

Также, перед вторым чтением, законопроект вновь направлен на обсуждение в регионах. «Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство РФ. Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», - написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Что такое QR-код

Сокращение от Quick Response означает «быстрый отклик». Это двумерный тип штрих-кода, который легко считывается цифровым устройством и хранит информацию в виде серии пикселей в квадратной сетке, которая внешне выглядит как черно-белый узор. QR-код, в отличие от штрих-кода, читается в двух направлениях — по горизонтали и по вертикали. Это позволяет хранить в нем больше данных. При сканировании QR-кода пользователь получает доступ к этим данным мгновенно .

В QR-коде, о котором идет речь в законопроектах, содержится персональная информация и соответствующая информация о результатах тестирования, прививке или перенесенном заболевании (выданном на их основании сертификате). Их возможно хранить как в бумажном, так и в электронном виде на носимом устройстве (смартфоне или планшете), а самое главное - очень быстро анализировать при предъявлении.

Код как принуждение к вакцинации

После внесения правительством России в Госдуму законопроектов, предполагающих ограничения прав граждан в общественных местах, в том числе на транспорте в середине ноября 2021 года, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что они призваны унифицировать вызванные распространением COVID-19 санитарные ограничения, которые вводятся время от времени региональными властями самостоятельно, что они «не вводят никаких кодов, они точно не про коды» .

Тем не менее, главное в этих законодательных нормах – необходимость предъявления всеми совершеннолетними QR-кода, подтверждающего вакцинацию или ревакцинацию против COVID-19, перенесение заболевания или наличие медицинского отвода от вакцинации при посещении мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли, а также при междугородных и международных перевозках железнодорожным и авиационным транспортом.

В законопроектах фигурируют и исключения: посещение аптек и организаций, обеспечивающих население продовольствием и другими товарами первой необходимости, не потребует предъявления никаких документов .

По словам Голиковой, разработка законопроектов связана с высокой смертностью от коронавируса, которую, в свою очередь, она объясняет тем, что граждане не соблюдают ограничительные меры и отказываются от вакцинации .

Путь законопроектов в регионах

Первоначально законопроекты о QR-кодах предполагалось рассмотреть в кратчайшие сроки . Однако 15 ноября 2021 года было объявлено, что они должны пройти обсуждение в региональных законодательных собраниях, а также получить отзывы Общественной палаты и Счетной палаты. В итоге первое чтение обоих законопроектов было назначено на 16 декабря 2021 года .

11 региональных парламентов уклонились от обсуждения правительственного законопроекта. В их числе Москва, Владимирская, Вологодская, Иркутская и Ульяновская области, а также Карелия и Чукотский АО. В трех регионах — Челябинской и Астраханской областях, а также Северной Осетии — парламенты поддержали законопроект о QR-кодах после скандалов и переголосования. Остальные регионы в целом законопроект поддержали .

История эпидемиологического QR-кода в России

Впервые требования о предъявлении QR-кода о вакцинации для посещения объектов общественного питания были введены в Москве и Подмосковье и действовали с 28 июня по 19 июля 2021 года. Также по специальному QR-коду, который можно было получить на сайте мэрии, разрешалось посещение кафе и ресторанов лицами, переболевшими коронавирусом в течение шести последних месяцев, либо имевшими отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за три дня до визита в заведение общепита.

С лета 2021 года QR-коды о вакцинации или перенесенном недавно заболевании начали требовать в различных регионах России для доступа на крупные форумы, конференции, концерты. Из-за роста заболеваемости осенью 2021 года введение QR-кодов властями регионов значительно ускорилось, причем вводились они на длительный срок. Наибольший резонанс вызвало введение QR-кодов в Татарстане для пассажиров общественного транспорта. Там они стали обязательными с 22 ноября 2021 года, что в метро привело к столпотворениям на входах, а в наземном транспорте — к многочисленным конфликтам между пассажирами и кондукторами.

9 ноября 2021 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о введении QR-кодов в 77 субъектах Российской Федерации; в некоторых из них начало действия QR-кодов было отложено, чтобы дать жителям возможность привиться .

Путин и QR-код

«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека», - заявил президент России 22 марта 2021 года в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» . 30 июня во время прямой линии он подтвердил эту точку зрения . На совещании с членами правительства в ноябре он снова заявил, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным .

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Путин дал развернутый ответ, коснувшийся и новых законопроектов. В России нужно обойтись без «опрометчивых решений», связанных с введением QR-кодов из-за коронавируса. По его словам, при введении системы QR-кодов необходимо все тщательно взвесить, проработать идею с регионами и не нарушать права граждан.

«Нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — сказал Путин .

А на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 17 декабря президент призвал доработать законопроект об ограничениях в общественных местах, так как «система QR-кодов не должна создавать лишние трудности для россиян» . Однако, во время ежегодной пресс-конференции 23 декабря Путин заявил, что России нужен 80-процентный коллективный иммунитет к коронавирусу и выразил надежду, что «в следующем году, хотя бы в конце первого квартала - во втором квартале мы достигнем этого уровня». При этом он сообщил, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в стране составляет 59,4% .

Сколько граждан против

Законопроекты предполагают закрепить действующие ограничения для непривитых Они вызвали серьезное социальное напряжение, а местами и шквал негодования, будучи восприняты как попрание конституционных свобод . Судя по всему, законопроекты поддерживает меньшинство россиян.

Так, по данным исследования, проведенного 10-11 ноября 2021 года онлайн-сервисом поиска работы SuperJob, введение QR-кодов как в общественном транспорте, так и в магазинах поддержали бы 14% респондентов; только в магазинах - 2%, только в общественном транспорте - 2%, 14% затруднились с ответом, а 68 % выступили против .

Также 11 ноября информационное агентство РИА "Новости" провело опрос читателей, предлагая им высказаться о введении QR-кодов в магазинах и транспорте. 13 ноября опрос пропал с сайта, однако скриншоты из социальных сетей показывают, что к моменту удаления в опросе приняло участие около 200 тысяч человек, а более 80 % из них заявили о неприятии этой инициативы . Позднее, в декабре 2021 года, агентство РБК сообщило, что к возможному введению QR-кодов отрицательно относятся примерно две трети россиян, ссылаясь на информированные источники, знакомые с данными закрытых социологических исследований .

Аргументы про и контра

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Игорь Кастюкевич утверждает, что в условиях, когда суточная смертность, вызванная COVID-19, превышает тысячу человек, любая мера, способная «снизить нагрузку на врачей и обезопасить нас от болезни, будет оправдана» .

«Вакцинацию нужно сделать преимущественно обязательной и ввести QR-коды. Они позволят ограничить в перемещении тех, кто не хочет вакцинироваться по каким-то убеждениям», – убежден врач Алексей Горбунов, работающий в красной зоне московской больницы № 67. .

Внесение правительственных законопроектов всколыхнуло тлеющий протест против принуждения к вакцинации на всей территории России. Этот протест неформализованный, его «даже трудно назвать движением», он объединяет совершенно разных людей, ранее не осознававших свое недовольство, а координируется в коллективных чатах в соцсетях, - говорится в справке «Кавказского узла» «Предъявите QR-код: как протестуют на юге России».

Развернутую критику законопроектов представила член экспертно-консультативного совета при Совете федерации Анна Швабауэр. Согласно ее выводам, законопроекты нарушают права человека, закрепленные в Конституции Российской Федерации: право на свободу передвижения, на труд без дискриминации, на образование, на участие в культурной жизни, на личное обращение в органы госвласти, на правосудие (граждане без QR-кодов лишатся доступа в суды) .

Основной аргумент многочисленных противников связан с несогласием с принуждением к вакцинации в виде сегрегации, когда часть населения лишается своих базовых прав. Они отмечают, что эта позиция практически дословно совпадает с двумя пунктами резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы №2361, принятой в январе 2021 года.

Пункт 7.3.1 обязывает обеспечить, чтобы граждане были проинформированы о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не находится под политическим, социальным или иным давлением в отношении вакцинации, если они не хотят этого делать. Пункт 7.3.2 требует гарантировать, что никто не подвергнется дискриминации за то, что он не был вакцинирован, из-за возможных рисков для здоровья или нежелания пройти вакцинацию .

Примечания