Полицейский в Калмыкии обвинен в мошенничестве и краже

22 декабря 2021, 08:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник МВД по Элисте убедил обвиняемого по делу, которое было у него в работе, передать ему 125 тысяч рублей для возмещения ущерба потерпевшей и смягчения наказания в суде, а также украл у него четыре тысячи рублей, считает следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 октября стало известно, что суд в Приютненском районе Калмыкии поместил под стражу подозреваемого по делу о мошенничестве следователя отдела полиции. Региональное МВД отчиталось, что начало служебную проверку.

Сотрудники следственного управления СКР по Калмыкии завершили расследование уголовного дела против следователя управления МВД по Элисте, который обвинен в мошенничестве, превышении полномочий и краже. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, сообщило 21 декабря на своем сайте следственное управление СКР по Калмыкии.

Часть 3 статьи 159 "Мошенничество" и пункт "г" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража" предусматривают до шести лет лишения свободы. Часть 1 статьи 286 "Превышение полномочий" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, 11 февраля полицейский, состоя в должности следователя отделения МО МВД "Приютненский", ввел в заблуждение обвиняемого по одному из дел, которое было в работе у полицейского. Он предложил ему перечислить 55 тысяч рублей, чтобы далее передать их потерпевшим в качестве возмущения ущерба. Обвиняемый согласился, и, посредством мобильного перевода с телефона, который ему передал следователь, перечислил деньги на банковскую карту следователя.

Следователи считают, что полицейский также 7 и 8 марта украл в сумме 4 тысячи рублей с банковского счета этого обвиняемого. По материалам дела, у него был телефон обвиняемого, и он совершил перевод денег через мобильное приложение, которое было установлено на телефоне.

"10 марта 2021 года, под предлогом достигнутой им договоренности с судом о назначении обвиняемому более мягкого наказания, <…> убедил последнего передать ему денежные средства в сумме 70 тысяч рублей, на что последний согласился. <…> В результате преступных действий следователя отдела полиции жителю Красноярского края причинен имущественный ущерб в сумме 129 тысяч рублей", – сказано в сообщении ведомства.

Комментариев от адвокатов сотрудника полиции относительно сообщения следственного управления СКР по Калмыкии не поступало. К 08.00 мск 22 декабря на сайте МВД по Калмыкии нет комментариев относительно информации следственного управления СКР по региону.

"Кавказский узел" также писал, что 14 декабря стало известно, что трое полицейских обвинены в избиении жителей Элисты. По версии следствия, двое элистинцев были избиты силовиками после задержания по подозрению в административном правонарушении.