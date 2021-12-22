Ислам Текушев назвал ожидаемым штраф Medium-Orient* за отсутствие маркировки иноагента

22 декабря 2021, 03:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ситуации с иностранными агентами власти России действуют по накатанному алгоритму, заявил координатор проектов информационного издания Medium-Orient* Ислам Текушев, комментируя штраф в 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента. По его словам, власти пытаются надавить на неугодные средства массовой информации с помощью непосильных штрафов.

Таганский районный суд Москвы наложил штраф в 500 тысяч рублей на чешское информационное агентство Medium-Orient* по обвинению в отсутствии маркировки СМИ-иноагента на сайте Caucasus Times*, учредителем которого агентство является, пишет 20 декабря "Радио Свобода"**.

Координатор проектов Medium-Orient* Ислам Текушев сказал 21 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что решение оштрафовать за отсутствие маркировки о создателе-иноагенте не стало неожиданностью.

"Наложение штрафа на наше агентство было ожидаемым. Понимаете, в ситуации с иностранными агентами власти действуют по накатанному алгоритму. Это видно по предыдущим делам наших коллег, также признанных иностранными агентами. Также было и с "Радио Свобода"** и его проектами, внесёнными в список первыми в этот реестр. И с более чем 80 СМИ. Все процессуальные действия, начиная от признания Medium-Orient* иноагентом до решения Таганского суда, являлись лишь формальностью. Цель этих мер, в том числе и маркировки, которая дает основание накладывать на нас непосильные штрафы - заткнуть рты независимым СМИ, журналистам, авторам и гражданским активистам. Всем, кто с нами сотрудничает", - подчеркнул он.

Говоря о материалах, ставших причиной штрафа, Текушев заявил, что Caucasus Times* начал маркировать материалы через два дня после включения Medium-Orient* в список иноагентов, а материалы, из-за которых издание было оштрафовано, были опубликованы в эти два дня. "Мы начали маркировку материалов сразу же после того, как нас признали иностранными агентами. Хотя мы - чешское юридическое лицо и в принципе могли бы проигнорировать все это. Мы узнали о решении Минюста спустя день после включения Medium-Orient* в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и уже на следующий день приступили к маркировке. Три материала, по которым Роскомнадзор составил протоколы, были опубликованы именно в тот период, когда мы еще не понимали, что вообще происходит. Мы же базируемся в Праге, а решение было принято заочно в Москве. И два из трех материалов, по которым были составлены протоколы на тот момент, уже находились в архиве. Один из них касается условий содержания двух братьев-чеченцев, находящихся в СИЗО по сфабрикованным обвинениям из-за критики чеченского руководств. То есть их нужно было еще и найти, порыться в архиве, чтобы в итоге любым способом наложить на нас вот такой большой штраф", - рассказал он.

Координатор проектов Medium-Orient* заявил, что точные аргументы суда при принятии решения ему неизвестны, поскольку полный текст решения все еще не передан адвокату. Текушев отметил, что не согласен с решением о наложении штрафа, поскольку судом был применен закон, нарушающий нормы Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. "В настоящее время наш адвокат Лидия Анасова, предоставленный нам "Мемориалом"***, готовит апелляционную жалобу в Московский городской суд. Мы намерены дойти до ЕСПЧ", - заключил он.

"Мы не согласны с данным постановлением, поскольку судом был применен закон, нарушающий нормы Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В настоящее время мы готовим апелляционную жалобу в Московский городской суд", - заявила "Радио Свобода"* адвокат Лидия Анасова.