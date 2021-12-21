21 декабря 2021, 15:37
Астраханский чиновник обвинен в махинациях на 105 миллионов
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Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями главы управления мелиорации Астраханской области. Он потребовал от подрядчика, который получил право на реконструкцию насосной станции, заключить договор субподряда с подконтрольной ему компанией и подписать акт приема выполненных работ, хотя объект не был сдан, сообщила сегодня прокуратура Астраханской области.
И.о. директора учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области" обвиняется в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтракта. "Между учреждением и подрядной организацией был заключен госконтракт на проведение работ по реконструкции насосной станции. По требованию обвиняемого с подконтрольной ему фирмой подрядчик заключил договор субподряда на строительные работы внутри станции", - сообщила сегодня прокуратура Астраханской области.
После подрядчик по требованию главы управления подписал акт приемки выполненных субподрядчиком работ, хотя объект, на реконструкции которого было выделено 105 миллионов рублей, не был сдан в указанные сроки, сообщило ведомство. "Контракт расторгнут, ведется конкурсная процедура по отбору подрядной организации", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Уголовное дело в отношении чиновника по статье о злоупотреблении должностными полномочиями будет рассматривать Кировский районный суд Астрахани, сообщил сегодня "Интерфакс".
Часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Кавказский узел" также писал, что 21 июня Кировский райсуд Астрахани признал бывшего главу Минфина Виталия Шведова и бывшего главу областного правительства Расула Султанова виновными в злоупотреблении полномочиями при привлечении кредитов по завышенной ставке. Шведов был приговорен к 5,5 года колонии общего режима, Султанов – к пяти годам. При этом Султанов признал вину, но воспользовался правом не давать показания, а Шведов вину не признал. Его адвокат решила обжаловать приговор, посчитав, что Шведов не допускал нарушения бюджетного законодательства. 12 октября апелляционная инстанция смягчила приговор Шведову, сократив срок лишения свободы на полгода.
Автор: "Кавказский узел"