Астраханский чиновник обвинен в махинациях на 105 миллионов

21 декабря 2021, 15:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями главы управления мелиорации Астраханской области. Он потребовал от подрядчика, который получил право на реконструкцию насосной станции, заключить договор субподряда с подконтрольной ему компанией и подписать акт приема выполненных работ, хотя объект не был сдан, сообщила сегодня прокуратура Астраханской области.

И.о. директора учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области" обвиняется в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтракта. "Между учреждением и подрядной организацией был заключен госконтракт на проведение работ по реконструкции насосной станции. По требованию обвиняемого с подконтрольной ему фирмой подрядчик заключил договор субподряда на строительные работы внутри станции", - сообщила сегодня прокуратура Астраханской области.

После подрядчик по требованию главы управления подписал акт приемки выполненных субподрядчиком работ, хотя объект, на реконструкции которого было выделено 105 миллионов рублей, не был сдан в указанные сроки, сообщило ведомство. "Контракт расторгнут, ведется конкурсная процедура по отбору подрядной организации", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Уголовное дело в отношении чиновника по статье о злоупотреблении должностными полномочиями будет рассматривать Кировский районный суд Астрахани, сообщил сегодня "Интерфакс".

Часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 21 июня Кировский райсуд Астрахани признал бывшего главу Минфина Виталия Шведова и бывшего главу областного правительства Расула Султанова виновными в злоупотреблении полномочиями при привлечении кредитов по завышенной ставке. Шведов был приговорен к 5,5 года колонии общего режима, Султанов – к пяти годам. При этом Султанов признал вину, но воспользовался правом не давать показания, а Шведов вину не признал. Его адвокат решила обжаловать приговор, посчитав, что Шведов не допускал нарушения бюджетного законодательства. 12 октября апелляционная инстанция смягчила приговор Шведову, сократив срок лишения свободы на полгода.