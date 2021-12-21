Маслянистое пятно протяженностью более двух километров в акватории Волги в Астрахани. Фото: пресс-служба управление МЧС по Астраханской области

21 декабря 2021, 10:42

Загрязнение Волги нефтепродуктами обнаружено в Астрахани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В акватории Волги в Астрахани обнаружено маслянистое пятно протяженностью более двух километров, сообщило МЧС. Это стало четвертым с начала декабря случаем загрязнения рек нефтепродуктами в черте города.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря на реке Прямая Болда (рукав Волги) в Астрахани было обнаружено маслянистое пятно протяженностью 50 метров. Это стало третьим с начала декабря случаем загрязнения нефтепродуктами рек в черте Астрахани.

Маслянистая пленка наблюдалась на поверхности Волги в районе Городского рукава также 9 декабря. 2 декабря на реке в центре Астрахани также появилось маслянистое пятно площадью 3000 квадратных метров, которое, как предположили в природоохранной прокуратуре, было результатом сброса загрязняющих веществ с одного из судов.

Информация о загрязнении акватории Волги в районе Городского рукава в Кировском районе Астрахани поступила сегодня утром, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

"Факт загрязнения подтверждается, радужная-маслянистая пленка протяженностью от Центрального грузового порта (ул.Адмиралтейская, 53а) до памятника Петру Первому. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта, Росприроднадзором, Астраханским ЛО МВД России на транспорте, МСКЦ, Морспасслужбой, Межрайонной природоохранной прокуратурой", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние от дома 53а по улице Адмиралтейской до памятника Петру Первому составляет около 2,15 километра.

Нефтяная пленка появилась на поверхности реки в Астрахани в четвертый раз с начала декабря, пишет "Интерфакс".

Напомним, пленка нефтепродуктов была обнаружена в акватории Волги в Астрахани и 21 сентября. По данным Росприроднадзора, причиной загрязнения стала попытка распилить старое судно в астраханском порту.

Примечание:

"Загрязнение почвы нефтепродуктами обнаружено в Астраханской области", "Экологи поспорили о последствиях разлива нефти в порту Темрюка", "Росприроднадзор сообщил о разливе нефти в Азовском море".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 декабря 2021, 11:33

21 декабря 2021, 10:58

21 декабря 2021, 10:10

21 декабря 2021, 10:04

  • Сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста в Тбилиси

    Несколько десятков сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли сегодня, в день его рождения, на акцию протеста в Тбилиси, с требованием освободить политика. Для того, чтобы присоединиться к ним, из регионов Грузии выдвинулись группы оппозиционных активистов.

21 декабря 2021, 08:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи