Загрязнение Волги нефтепродуктами обнаружено в Астрахани

21 декабря 2021, 10:42

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В акватории Волги в Астрахани обнаружено маслянистое пятно протяженностью более двух километров, сообщило МЧС. Это стало четвертым с начала декабря случаем загрязнения рек нефтепродуктами в черте города.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря на реке Прямая Болда (рукав Волги) в Астрахани было обнаружено маслянистое пятно протяженностью 50 метров. Это стало третьим с начала декабря случаем загрязнения нефтепродуктами рек в черте Астрахани.

Маслянистая пленка наблюдалась на поверхности Волги в районе Городского рукава также 9 декабря. 2 декабря на реке в центре Астрахани также появилось маслянистое пятно площадью 3000 квадратных метров, которое, как предположили в природоохранной прокуратуре, было результатом сброса загрязняющих веществ с одного из судов.

Информация о загрязнении акватории Волги в районе Городского рукава в Кировском районе Астрахани поступила сегодня утром, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

"Факт загрязнения подтверждается, радужная-маслянистая пленка протяженностью от Центрального грузового порта (ул.Адмиралтейская, 53а) до памятника Петру Первому. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта, Росприроднадзором, Астраханским ЛО МВД России на транспорте, МСКЦ, Морспасслужбой, Межрайонной природоохранной прокуратурой", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние от дома 53а по улице Адмиралтейской до памятника Петру Первому составляет около 2,15 километра.

Нефтяная пленка появилась на поверхности реки в Астрахани в четвертый раз с начала декабря, пишет "Интерфакс".

Напомним, пленка нефтепродуктов была обнаружена в акватории Волги в Астрахани и 21 сентября. По данным Росприроднадзора, причиной загрязнения стала попытка распилить старое судно в астраханском порту.