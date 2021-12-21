УК Росии. Фото пресс-службы СК России https://chr.sledcom.ru/news/item/1640943/

21 декабря 2021, 10:10

Директор центра допобразования в Чечне заподозрен в мошенничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший директор Центра юных туристов и экологов в Урус-Мартановском районе заподозрен в служебном подлоге и мошенничестве после фиктивного трудоустройства местного жителя и хищения зарплаты.

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2019 года издал фиктивный приказ о назначении местного жителя на должность педагога. В течение года директор центра вносил заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о якобы исполнении служебных обязанностей педагогом, который фактически в учреждении не работал. "Таким образом, подозреваемый путем обмана похитил денежные средства в сумме 231 240 рублей, начисленные в качестве заработной платы", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Чечне.

Бывший директор муниципального бюджетного учреждения подозревается в служебном подлоге и мошенничестве (часть 1 статьи 292 и часть 3 статьи 159 УК России), сказано в сообщении, опубликованном 20 декабря на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре глава Ачхой-Мартана был заподозрен в мошенничестве. По версии следствия, он оформил на работу местного жителя и получал вместо него зарплату.

Примечание:

"Чеченский чиновник обвинен в обмане переселенцев из оползневых зон", "Главбух школы в Чечне заподозрен в получении взятки", "Руководитель лесничества в Чечне заподозрен в фиктивном трудоустройстве работника".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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